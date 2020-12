Liverpool sauve un point à Fulham

Fulham (3-4-2-1) : Areola - Aina, Andersen, Adarabioyo - Reid, Zambo Anguissa, Lemina (Reed, 80e), Robinson - Lookman (Bryan, 88e), Loftus-Cheek (Kamara, 74e) - Cavaleiro. Entraîneur : Scott Parker.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Williams, 68e), Matip (Minamino, 46e), Fabinho, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Jones - Salah (Origi, 84e), Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Méconnaissable.Voilà le visage affiché en première mi-temps par Liverpool sur la pelouse de Fulham, ce dimanche après-midi. Et malgré un réveil en deuxième période, les poulains de Klopp n'ont pu ramener qu'un point de Craven Cottage (1-1). Il faut dire que lessont tombés sur desqui ont démarré la partie pied au plancher. Après des premiers avertissements lancés par Cavaleiro (4et 15) et Lookman (24), c'est Bobby Reid, d'une frappe limpide du droit à l'entrée de la surface, qui est venu châtier Alisson. Étrangement à la rue, les partenaires de Mané n'ont réagi qu'en fin de première période sur une tentative en pivot de Salah juste à côté (44).Forcément énervé, Jürgen Klopp a donc décidé de sortir Matip à la pause pour faire entrer Minamino et ainsi aligner une charnière inédite Henderson-Fabinho. Un changement payant, puisque lessont rapidement partis à l'abordage du but d'Areola. Si l'ancien portier du PSG s'est montré héroïque devant Henderson (61) et Jones (84), il n'a rien pu faire pour détourner le penalty généreux obtenu par Wijnaldum et transformé en force par Salah. Avec ce précieux point glané, Fulham reste premier non-relégable. Nouveau coup d'arrêt, en revanche, pour Liverpool qui ne gagne pas pour la cinquième fois consécutive hors de ses bases en Premier League.C'est ça, de ne jouer qu'une mi-temps.