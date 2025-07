Fulham s'associe à une prestigieuse marque française

Une collaboration à l’image du très chic club de l’Ouest londonien.

Depuis la rénovation de Craven Cottage post-Covid, Fulham offre une expérience VIP hors du commun dans sa nouvelle tribune, la Riverside, située au bord de la Tamise. Aux chambres d’hôtels, à la piscine sur le toit et dans les restaurants, les supporters les plus aisés pourront désormais siroter du cognac, champagne et rosé de la gamme … Moët & Chandon, une marque d’alcool habituée à se retrouver dans les carrés VIP des footballeurs en boîte de nuit.

Pas d’excès de recrues

Dans un communiqué publié ce mardi soir, Fulham a annoncé le partenariat avec la marque d’alcool Moët Hennessy, propriétée du groupe LVMH. « Lors des jours de match, Moët Hennessy sera présent à chaque instant de célébration et de but pour les clients de l’hôtellerie, dans la tribune Riverside, devenant ainsi un élément essentiel du succès du club sur et en dehors du terrain », écrit les Cottagers. En réaction à ce partenariat, de nombreux supporters en attente des futures recrues ont ironisé, indiquant que Chandon et Moët était la première signature du mercato estival.

Our first signing… — Robert (@bobbyffc07) July 8, 2025

Les fans vont attendre avant de sabler ce champagne.

Après le sacre de Tottenham, voici neuf équipes dont on peut encore se moquer