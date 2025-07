Encore un fan de Bilal Hassani.

Vous ne le connaissez pas encore mais ne vous inquiétez pas, Joshua King va rapidement arriver sur vos écrans. Tout juste 18 ans, un blaze qui cause aux Cherries et aux Toulousains, mais pas pour les mêmes raisons, le jeune roi risque de rapidement s’imposer dans l’entrejeu de Fulham. Les Cottagers l’ont bien compris et ont décidé de prolonger de quatre ans leur milieu central.

« Comme ma deuxième maison »

« J’ai dit à ma famille que c’était comme ma deuxième maison, se satisfait le roi dans le communiqué de son club. Je suis au club depuis 13 ans maintenant et je suis très heureux de pouvoir continuer et de rester pour quatre ans de plus. »

Enfin stabilisé en Premier League après avoir longtemps imité le FC Metz, Fulham choisit de se tourner vers l’avenir en prolongeant un de ses plus grands espoirs. Le jeune international anglais venait de participer à l’Euro U19 avec les Anglais. Il s’était notamment illustré en marquant lors du match complètement fou entre les Allemands et les British qui s’était clôturé sur un 5-5.

Craven Cottage risque d’être bientôt son royaume.

Fulham s’associe à une prestigieuse marque française