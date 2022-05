Live : suivez la liste des Bleus de Didier Deschamps

Non, la saison ne sera terminée pas après le mois de mai. En attendant de retrouver la Coupe du monde à la fin de l'automne, l'équipe de France a quatre rencontres de Ligue des nations au programme en juin (Croatie x2, Danemark et Autriche). Reste à savoir si le chef Didier Deschamps réserve des surprises dans sa liste.

La liste :



Gardiens : Alphone Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan)



Défenseurs : Jonathan Clauss (Lens), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (Bayern Munich), Theo Hernández (AC Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jules Koundé (Séville), Raphaël Varane (Manchester United), William Saliba (Marseille)



Milieux : Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), N’Golo Kanté (Chelsea), Boubacar Kamara (Marseille)



Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Par Clément Gavard

Deschamps n'a même plus envie de répéter ses arguments tout beaux, tout chauds. Surtout quand ça concerne Olivier Giroud. Eh ouais, chacun son tour.Perdu Didier ! Tu as dis "oui" et "non" !AH ! La question sur la condition des travailleurs migrants au Qatar.C'est vrai que Deschamps est très bronzé. Vive le sud, vive la canicule.On se dirige encore vers une conf passionnante avec encore et toujours les mêmes réponses aux mêmes questions. On attend juste une intervention de Maxime Brigand sur place.Retour à la case canapé pour Olivier Giroud, on l'avait annoncé. Pas de débat pour Deschamps, qui veut donner du temps de jeu aux autres offensifs. Mouais.La justification d'entrée de DD pour ce choix :Voilà, pas de grandes surprises dans la liste. La seule : Boubacar Kamara appelé pour la première fois. Pas d'Eduardo Camavinga ni de Paul Pogba, donc.Il aime trop nous faire mariner, le DD.Tic tac, tic tac, l'arrivée du boss est imminente. Les vrais savent qu'il a TOUJOURS deux minutes de retard.Drôle. Très drôle.Tant qu'il n'y a pas de Lyonnais dans la liste, tout ira bien. Soyons honnêtes, on en a ras la casquette desLa vraie question, c'est de savoir si Olivier G. sera de la partie. DD l'avait rappelé en mars lors du dernier rassemblement, mais je n'ai pas l'impression que len'entre dans les plans du sélectionneur pour le Mondial.Balancez vos pronostics pour la liste à venir, ça nous fera patienter jusqu'à l'arrivée du patron sur l'estrade.Je vois certains lecteurs qui réclament de la nouveauté dans la liste. A priori, cela ne devrait pas trop être le cas, même si on aurait tous adoré y voir Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier. En revanche, il se murmure que Boubacar Kamara devrait être préféré à... Eduardo Camavinga. Hum.Pour ceux qui n'ont pas encore l'agenda des Bleus en tête, on vous le donne avec grand plaisir :- France-Danemark, le 3 juin- Croatie-France, le 6 juin- Autriche-France, le 10 juin- France-Croatie, le 13 juinUn programme très chargé pour des internationaux qui ont sans doute connu une saison très reposante. Hihi.En apéro, je déguste la conférence de presse du meilleur entraîneur de cette saison de Ligue 1, j'ai nommé Bruno Genesio.