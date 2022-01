Live : la demi-finale de l'Euro de handball entre la France et la Suède

Les Bleus de Guillaume Gille affrontent la Suède en demi-finale de cet Euro masculin de handball 2022 organisé en Hongrie et en Slovaquie. Après avoir miraculeusement renversés les Danois (30-29), les coéquipiers de Nikola Karabatic rêvent de finale. Et pour continuer l'aventure, il faudra s'offrir la sélection la plus titrée de la compétition et vice-championne du monde : la Suède. C'est parti pour un match de barjots !

France 12-12 Suède

par Matthieu Darbas

HUUUUGGGOOOOO DESCAT 2/2 !Deuxième 2 minutes pour Karl Wallinius. Allez c'est maintenant ! 7 mètres à venir pour Hugo...Les Suédois passent devant pour la première fois de la partie !Temps mort de Gille. ATTENTION DE NE PAS PRENDRE L'EAU MESSIEURS !Troisième but de Palicka... Désormais meilleur buteur de son équipe.Deuxième but de Palicka...Nikola Karabatic écope le troisième 2 minutes de la rencontre côté français. « Discipline » , arrange Guillaume Gille !VOILAAAAAAAAAAAA ! VINCENT PRÉSIDENT ! (La France te remercie)Vincent, si tu peux fermer la boutique avant la 55, ça nous arrangerait. Cordialement, La France.Sublime parade d'Andreas Palicka qui envoie ensuite la balle dans la cage vide. Ça commence à être chaud patate.Melvyn Richardson seul à 9... on n'en demandait pas autant Messieurs !Jonathan Carlsbogård est en train de s'énerver là... Sacré nounours quand même.DIKAAAAAAAA !! Intensité défensive irréprochable et but sur chaque montée de balle ! Temps mort suédois...DESCAAAAAAAAAAAAAAATTTT SIMPLE. BASIQUE.Ludovic Fabregas ouvre son compteur ! C'est un 10/10 pour le moment !Et c'est Yanis Lenne qui lance les Bleus !ALLEZ LES GARS !Cette Marseillaise… un moment Nutella !Évidemment, on a tous en travers de la gorge cette défaite en demi-finale du dernier Mondial. Les Bleus avaient été bousculés par des Scandinaves impressionnants (32-26). Yann Genty et Vincent Gérard avaient vécu un enfer… Alors un an plus tard - à un jour près – merci à Desbonnet, Pardin et Gérard de remettre les pendules à l'heure.On se fait un petit plaisir en ce vendredi soir avec un rendez-vous handball. Nos Bleus champions olympiques en titre sont sur la route d'un nouveau sacre européen. Aujourd'hui, c'est la Suède qui est au programme. Qui va rejoindre l'Espagne sur la dernière marche du tournoi ? Nous allons vivre ça ensemble !