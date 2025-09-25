Anderson, l’ex de Manchester United, est menacé de prison au Brésil

Douglas Costa sera de bon conseil.

Ancien joueur de Manchester United pendant huit ans, vainqueur de la Ligue des champions en 2008 et autrefois présenté comme l’un des futurs patrons du milieu de terrain européen, Anderson Luis de Abreu Oliveira, alias Anderson, pourrait désormais voir ses prochains dribbles s’effectuer entre quatre murs lors d’une promenade pénitentiaire. Le Brésilien est rattrapé par la justice pour une affaire de pensions alimentaires impayées et risque carrément la prison, selon Marca.

Trente jours de prison en jeu

Retraité depuis 2019, le milieu qui avait séduit Sir Alex Ferguson risque une peine de 30 jours derrière les barreaux à Porto Alegre. La raison : 165 000 euros de pensions alimentaires impayées jusqu’au 28 juillet dernier. Père de cinq enfants, Anderson n’a désormais plus qu’un choix : régler la note ou enfiler la tunique orange.

Monsieur est un récidiviste : il y a un an, le même Anderson avait déjà écopé d’une peine de prison pour la même histoire. Décidément.

