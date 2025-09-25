S’abonner au mag
  • C3
  • J1
  • Lille-Brann (2-1)

Giroud devient le buteur français le plus âgé de l'histoire des Coupes d'Europe

QB
Giroud bat un nouveau record au niveau européen

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Sorti du banc contre Brann ce jeudi, Olivier Giroud a écrit une nouvelle page de sa légende en offrant la victoire au LOSC, d’un coup de tête imparable, à la 80e minute (2-1). Son troisième but sous le maillot des Dogues, pas anodin puisqu’il lui permet de devenir, à 38 ans et 360 jours, le buteur français le plus âgé de l’histoire des Coupes d’Europe. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France est aussi devenu le deuxième joueur français le plus âgé à disputer un match de C1, de C2, de C3 ou de C4, à 38 ans et 360 jours. Seul l’ancien gardien de Nancy, Bruno Ferrero, fait mieux (39 ans et 302 jours).

Celui-là sera difficile à aller chercher.

Giroud sort le LOSC du piège tendu par Brann

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Utrecht-Lyon (0-1)
Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Revivez Utrecht-Lyon (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!