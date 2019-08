Lille réussit son entrée contre Nantes

Le LOSC l'a emporté 2-1 à domicile avec un doublé de sa nouvelle recrue Victor Osimhen. Nantes a perdu Marcus Coco sur blessure.

Les croisés pour Coco ?

Nantes a eu sa chance

LOSC (4-2-3-1) : Maignan - Celik, Fonte, Djalo, Bradaric - André, Soumaré (Thiago Maia, 56e) - Ikoné (Mandava, 87e), Weah (Yazici, 68e), Bamba - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.



FC Nantes (4-3-3) : Lafont - Fábio, Pallois, Wagué, Traoré (Bamba, 87e) - Rongier, Girotto, Touré - Coco (Moutoussamy, 15e), Coulibaly, Lima. Entraîneur : Christian Gourcuff.

Le nouveau maillot lillois va déjà très bien à Victor Osimhen. La saison dernière, le trio offensif lillois Bamba-Ikoné-Pépé faisait des ravages, mais il a fallu pallier le départ de Nicolas Pépé à Arsenal. Alors, le club nordiste a recruté Victor Osimhen à Charleroi. À peine arrivé au LOSC, le jeune attaquant nigérian (20 ans) est déjà buteur au stade Pierre Mauroy… et plutôt deux fois qu’une. Auteur d’un doublé, il a lancé la saison de Lille face au FC Nantes. Après avoir égalisé et poussé pour prendre l’avantage en seconde période, le FC Nantes a cédé face à l’équipe de Christophe Galtier et sa nouvelle triplette offensive Bamba-Ikoné-Osimhen, victoire 2-1 des Dogues.» Ce sont les mots cinglants de Christian Gourcuff dans une interview àen 2010. Neuf ans plus tard, le jeu à la nantaise est toujours enterré six pieds sous terre, Vahid Halilhodžić vient de claquer la porte de la maison jaune, Raymond Domenech a failli lui succéder et finalement, Christian Gourcuff est devenu, à la surprise générale, le 16entraîneur de l’ère Waldemar Kita au FC Nantes. Trois jours après son arrivée, Gourcuff est sur le banc, reste que c’est un ancien Lillois, l’intérimaire Patrick Collot, qui motive le groupe nantais rassemblé en cercle sur la pelouse lilloise avant la rencontre. Et ça commence très mal.On joue depuis 12 minutes quand Marcus Coco, la principale recrue estivale des Nantais, plante son genou dans la pelouse dans un duel avec Domagoj Bradarić. Sortie sur civière et grosse inquiétude : l’ailier souffrirait peut-être d'une rupture des ligaments croisés, selon beIN Sports. Nouvelle grimace dans la foulée quand Andrei Girotto se tient le genou à son tour, mais le Brésilien peut reprendre le jeu. Pire, quelques minutes plus tard, Lille fait trembler les filets d’Alban Lafont, le nouveau gardien nantais. À la manière d’un quarterback de foot US, le défenseur José Fonte envoie depuis ses 25m une longue ouverture vers Osimhen qui s’emmène le cuir d’un contrôle poitrine, puis du genou, avant de conclure d’une frappe croisée (1-0, 19). Le score aurait pu être plus lourd à la pause si les hommes de Christophe Galtier n’avaient pas gâché plusieurs grosses occasions.Si le sort s'est acharné sur le FC Nantes en première période, il va faire une faveur aux Canaris à la reprise. Trouvé sur l'aile gauche, Coulibaly sert Touré au centre qui remise vers Girotto : la frappe du Brésilien n'est pas cadrée, mais elle est déviée par Çelik, et le latéral droit lillois prend son gardien à contre-pied (1-1, 51). Boostés par l'égalisation, les Nantais poussent, mais le solide Mike Maignan s'interpose, d'abord sur une frappe de Charles Traoré et surtout devant Moutoussamy, seul dans la surface. Nantes a laissé passer sa chance et va se faire punir par un Osimhen opportuniste. Le Nigérian profite des errances de la doublette Pallois-Wagué pour envoyer un pétard au premier poteau de Lafont (2-1, 80). Les Lillois manquent ensuite de faire le break, sans conséquences puisqu'ils entament donc cette nouvelle saison par une victoire à domicile prometteuse. Pour oublier « la BIP BIP » , cet été, le LOSC se met au BIO.