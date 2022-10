Lille rétrécit Lens

Au terme d’un derby engagé qu’ils ont dominé en seconde période, les Dogues font chuter le RC Lens dans leur antre de Pierre-Mauroy grâce à un penalty inscrit par Jonathan David (1-0). Ce dimanche soir, les Hauts-de-France sont rouge et blanc.

David fait rugir Pierre Mauroy

Le LOSC gère

LOSC (4-2-3-1) : Chevalier - Diakité, Fonte, Djaló, Ismaily - André, André Gomes (Baleba, 74e) - Ounas, Angel Gomes (Martin, 85e), Bamba (Weah, 74e) - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Lens (3-4-3) : Samba - Haidara (Buksa, 77e), Danso, Medina - Cabot (Frankowski, 61e), Abdul Samed, Fofana, Machado (Boura, 77e) - Pereira Da Costa (Said, 61e), Openda, Sotoca (Claude-Maurice, 68e). Entraîneur : Franck Haise.

Tout avait été écrit ou presque sur ce 107derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Les interrogations étaient d'ailleurs nombreuses de part et d’autre : comment allait se comporter le onze de Paulo Fonseca après la déroute à Lorient ? Quel visage allait dévoiler Lens, qui restait sur trois matchs sans encaisser de but, orphelin du départ surprise de son DS Florent Ghisolfi à Nice ? La réponse, la meilleure, ce sont les Lillois qui l’ont donnée en se montrant efficaces puis maîtres du jeu. Pour empocher une victoire forcément un peu plus importante que les autres.Il est à peine 19h quand le parvis du stade Pierre-Mauroy s’enflamme. L’arrivée du bus lillois se fait dans un nuage de fumée aux relents rouges et blancs, le message est on ne peut plus clair : après une année où le RC Lens a raflé les trois derniers derbys, les Dogues doivent mettre fin à cette série qui fait tache dans leur niche. Cette tension qui flotte dans l’air, celle qui électrise autant les foules que les 22 acteurs, contamine rapidement le jeu. Au bout de même pas cinq minutes de jeu, Jimmy Cabot se jette dans les pieds de Jonathan David et récolte la première biscotte d’une longue série. À défaut d’occasions franches, le premier quart d’heure est lensois. Dans l’intensité, dans les mouvements, les gars de Franck Haise font mal aux ouailles de Fonseca lorsqu'ils attaquent les côtés.C’est d’ailleurs de là que viendra le premier tournant, lorsque José Fonte fauche Massadio Haïdara devant un Lucas Chevalier hésitant. Le portier nordiste, qui dispute là son premier derby, se rattrape en parant le penalty mal frappé par Florian Sotoca. Lens a raté le coche, mais l’excellent jeu au pied de Brice Samba permet aux Sang et Or de se sortir d’un pressing pas toujours coordonné. Reste que Lille prend peu à peu confiance : bien trouvé par Adam Ounas, Jonathan David écrase trop sa frappe à l’entrée de la surface. Le buteur canadien va pourtant se refaire la cerise, juste avant la pause, lorsque Haïdara plaque Benjamin André sur l’un des derniers corners de ce premier acte. Contrairement à Sotoca, David fait flancher Sambaet met le LOSC devant à la pause.Comme si ce but avait fini de désinhiber les coéquipiers de Benjamin André, le LOSC imprime son rythme en seconde période. David puis Ounas obligent Samba à s’employer, tandis que le bloc peine à se sortir des tentacules ennemies. Autour de l’heure de jeu, les Lensois retrouvent un peu d’air : Cabot expédie un enroulé au-dessus, Seko Fofana fait passer un frisson sur une frappe qui frôle le petit filet, et l’entrant Alexis Claude-Maurice oblige ensuite Chevalier à une parade de grande classe. Mais les Lillois sont mieux, rendent coup pour coup, Ounas enchaîne les régalades, et il faut des sauvetages un peu désespérés de Samba devant David puis André Gomes pour empêcher les locaux de faire le break.Les dix dernières minutes voient Fofana tenter de sonner la révolte. En vain, malgré les sept minutes de temps additionnel qui voient Timothy Weah louper l’immanquable à trente centimètres du but vide. Au-delà de la symbolique, ce probant succès remet le LOSC sur de bons rails et permet à la formation nordiste de revenir à cinq points de son grand rival. Nul ne sait encore, au moment de la manche retour prévue le 5 mars 2023, où en seront Lillois et Lensois dans leur saison. Mais ce qui est sûr, c’est que cette revanche sera explosive.