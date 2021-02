Lille récupère son trône à Lorient

Un temps tenu en échec dans le Morbihan, le LOSC revient de Lorient avec les trois points et la manière (1-4). Doucement, mais sûrement, les Lillois affichent un peu plus leurs ambitions dans cette course au titre en Ligue 1.

45

Les muscles de Fonte

L'équilibre Ikoné

Lorient (5-4-1) : Dreyer - Hergault, Morel (Abergel, 64e), Laporte, Gravillon, Delaplace - Wissa (Boisgard, 73e), Lemoine (Monconduit, 65e), Chalobah, Le Fée (Laurienté, 65e) - Moffi (Grbić, 74e). Entraîneur: Christophe Pélissier.



Lille (4-4-2) : Maignan - Reinildo, Botman, J.Fonte, Celik - Bamba (Yazıcı, 65e), Xeka (Sanches, 85e), André, Araujo - Ikoné (Bradarić, 86e), David (Weah, 65e). Entraîneur: Christophe Galtier.

À coup sûr, il fallait s'attendre à un vainqueur dans cette rencontre entre Lorient et Lille. La raison ? Depuis 2011, aucune des douze confrontations entre les deux équipes en championnat n'avait abouti sur un résultat nul (4 victoires pour Lorient, 8 pour le LOSC). Dès lors, la logique l'a emporté après le break réalisé par Jonathan Ikoné d'un maître coup franc. À nouveau leader, Lille peut oublier sa défaite contre l'Ajax Amsterdam cette semaine et se remettre dans le droit chemin. Voilà de quoi japper d'enthousiasme pour les Dogues.Le LOSC de Christophe Galtier le sait : pour déloger l'OL du fauteuil de leader , il faut au moins partager les points au stade du Moustoir. Mais un voyage à Lorient, une équipe en forme avec trois succès consécutifs à domicile en Ligue 1 et une seule rencontre perdue en quatre matchs face aux membres du top 5 ne sont pas un cadeau actuellement. Malgré cela, Lille se met rapidement en position offensive, et les Merlus commencent à sentir la cuisson à feu doux de leur adversaire. Au-delà des frappes lointaines de Xeka (18, 27) et l'hyperactivité de Benjamin André après sa suspension contre l'Ajax, Lille accélère et ouvre logiquement le score à la suite d'une frappe de Zeki Celik déviée par Andreaw Gravillon dans ses propres filetsAlors ? Alors Lorient réagit grâce à un réalisme implacable : dès leur première apparition dans la surface de réparation adverse, les Morbihannais égalisent grâce à une frappe enveloppée de Jérôme Hergault qui termine sa course dans le petit filet opposé de Mike Maignan. Tout est donc à refaire pour les ouailles de Galtier malgré une domination territoriale évidente. De quoi décourager les Nordistes ? Pas du tout. À la suite d'un renvoi dans l'axe de la défense lorientaise, José Fonte arme une superbe frappe croisée du pied droit pour remettre les Dogues dans le sens du poil. Et sans la gentillesse de Luiz Araujo devant Matthieu Dreyer avant la pause (42, 44), la morsure du canidé aurait pu être plus importante.Pour se sortir des mâchoires lilloises, Lorient redémarre la seconde période de meilleure manière : la tête de Julien Laporte est puissante, mais captée par un Maignan attentif (54). Hélas pour les locaux, le renvoi plein axe de la défense offre un nouveau cadeau, cette fois-ci pour Jonathan Ikoné. La faute de Yoane Wissa juste devant sa surface de réparation permet à l'international tricolore de déposer le ballon dans les filets de Dreyer en passant au-dessus d'un mur resté immobile. Un but qui casse le moral breton et permet à Lille, porté par son commandant de bord José Fonte, de s'assurer une fin de rencontre plus sereine. Dans les arrêts de jeu, Domagoj Bradarić transforme la victoire en claque en se retrouvant à la conclusion d'un contre mené par Yazıcı. Le LOSC remporte un septième match consécutif à l'extérieur en Ligue 1 (la meilleure série de son histoire loin de ses bases), et reprend trois points d'avance sur Lyon en tête du championnat. C'est chouette, la vie de chien.