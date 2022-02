Un duel de champions

Le public lillois aura le droit à une affiche de gala entre Lille et le Paris Saint-Germain ce dimanche (20h45) dans un Pierre Mauroy plein à craquer. Il ne faut pas s’y tromper : les deux représentants français des huitièmes de finale de Ligue des champions s’offrent plus qu’une belle répétition avant leurs dates sur le Vieux Continent.

Lille PSG Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

Le LOSC veut relancer la machine

Paris, prise de confiance avant Madrid ?

Par Andrea Chazy, à Lille

Il y aura forcément un vestiaire qui tremblera plus que l'autre, au sortir de LOSC-PSG prévu ce dimanche soir. Dans un Pierre-Mauroy à guichets fermés (pour la première fois de la saison), Lillois et Parisiens vont croiser le fer pour la troisième fois cette année. En août, lors du Trophée des champions, les Dogues avaient raflé la mise grâce à un pion de Xeka. Au Parc des Princes, en octobre dernier, les Parisiens avaient grappillé trois points dans les derniers instants d’un match à couteaux tirés (2-1). Prêts pour la belle ?Le soleil est revenu ce samedi sur la métropole lilloise, et ça, c’est une nouvelle qui plaît à Jocelyn Gourvennec . Quatre jours après leur sortie de route à Brest (2-0) , où les Lillois avaient perdu leurs nerfs, le groupe nordiste s’est envolé du côté de Murcie, en Espagne, pour se ressourcer. Pour bosser dans un cadre plus agréable, pour mettre à plat ce qui devait l’être, mais aussi pour solidifier un groupe qui a perdu Jonathan Ikoné (Fiorentina) et Reinildo (Atlético)., confiait Benjamin André devant la presse.Au programme, les Dogues ont bossé, intégré leurs recrues Hatem Ben Arfa et Edon Zhegrova, mais aussi fait du karting et d’autres activités de team-building.Un dernier point loin d’être anodin, car au-delà de Chelsea, en championnat, Lille ne peut plus se permettre de perdre du terrain. Si les Dogues ne sont qu’à trois points de la quatrième place, ils sont déjà à dix unités de la C1 et pointent à la onzième place au classement., avouait André.La première bagarre sera donc face au PSG qui, s’il n'impressionne pas grand monde collectivement, reste toujours aussi redoutable aux yeux de ceux qui les affrontent sur un rectangle vert. C'est Benjamin André qui en parle le mieux :Faire déjouer Paris, Nice a bien su le faire en éliminant les Parisiens en Coupe de France il y a quelques jours (0-0, 5-6 TAB). Reste que Paris reste Paris et que battre le club de la capitale n’est pas donné à tout le monde. Depuis le coup d’envoi de la saison, seuls Manchester City, Rennes et... le LOSC sont parvenus à défaire les Rouge et Bleu dans le temps réglementaire. En Ligue 1, Paris est seul au sommet et surfe sur une série de treize matchs sans revers. À Lille, Mauricio Pochettino devra toujours se passer de Neymar, devenu jeune trentenaire ce samedi, tout comme de Sergio Ramos, Keylor Navas, Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum.Mais l’Argentin va récupérer Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Ángel Di María qui étaient engagés avec leurs sélections respectives. Avec un objectif en tête : passer la seconde et emmagasiner de la confiance avant la première manche face au Real prévue le 15 février prochain. Comme à son habitude, la tête pensante parisienne se veut confiante, même si l’horizon n’est pas dégagé :, confiait-il ce samedi.Les mots sont là. Maintenant, place aux actes.