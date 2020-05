Lille, les pots cassés

Si le RC Lens fête son retour en Ligue 1, le LOSC, de son côté, devra se contenter de sa quatrième place et de la Ligue Europa la saison prochaine. Évidemment, les dirigeants nordistes s'estiment lésés, mais la vérité est que les Lillois paient ici une première partie de saison compliquée, et notamment deux défaites chez les deux relégués. La C3 se présente alors comme un joli lot de consolation.

Osimhen vers l'Italie, Rémy met la pression

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gens qui rient, gens qui pleurent. Gens qui courent, gens qui crient. Drôle de jeudi sur la planète Ligue 1 qui, heureusement, s’est bouclé par un tour de sagesse du président de Montpellier, Laurent Nicollin, interrogé sur La Chaîne L’Équipe :Au terme de plusieurs semaines de cacophonie et de roublardise, il est désormais l’heure de faire le ménage et de compter les points. Pour le LOSC d’un Gérard Lopez débarqué ces derniers jours avec un dossier de statistiques sous le bras et une proposition de(qui permettait au LOSC d’être sur le podium, évidemment), voilà le verdict : quatrièmes de leur groupe de Ligue des champions cette saison (un nul, cinq défaites), les Lillois terminent donc quatrièmes de Ligue 1 et verront la Ligue Europa la saison prochaine.Réaction du boss ? Silence radio, si ce n’est undans la lignée des propos tenus par Lopez quelques jours plus tôt dans la presse régionale et nationale : «Depuis le début de la crise, le président nordiste ne s’est jamais planqué : il était contre un gel du classement, et ce, car il estimait que. Opta a alors précisé que sur les dix derniers exercices achevés, 56% des équipes du top 5 ont bouclé la saison à un classement différent de celui qu’elles occupaient au soir de la vingt-huitième journée. Lopez a donc partiellement raison, mais est surtout sûr et certain qu’avec sa forme actuelle (six victoires lors des sept dernières journées), le LOSC aurait terminé sur le podium du championnat. La vérité est surtout qu’on ne peut pas savoir. Point.De fait, il faut donc désormais envisager l’avenir du LOSC alors que Gérard Lopez a clairement changé de statut au cours de la crise. Souvent regardé de travers depuis son arrivée en France de par la nature du projet lillois (du trading et un financement basé sur l’emprunt), le patron hispano-luxembourgeois a été placé en première ligne pour défendre les intérêts économiques des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Son rôle a alors été sollicité par certains patrons pour trouver des solutions de financement, la LFP estimant le manque à gagner pour le football professionnel français avec la non-reprise du championnat à quelque 650 millions d’euros. A-t-il pour autant été accepté par tous les chefs de club ?, souffle un président dansce jeudi. Bonne ambiance, là encore. Et d’argent, avec Gérard Lopez, il est souvent question. Il convient donc de se demander si la non-participation à la prochaine Ligue des champions aura de graves conséquences pour le projet du LOSC. Réponse : cela change forcément quelque petite chose, notamment dans le système de recrutement du club, même si Lopez expliquait en début de mois que sa boutique n’était pas dépendante du trading., glissait-il dans un entretien donné àil y a peu.Ainsi, le LOSC devrait se contenter de quelques départs, celui de Victor Osimhen, très courtisé en Italie, en tête. Pour le reste, sous contrat jusqu’en juin 2021, José Fonte a affirmé il y a quelques jours son souhait de rester dans le Nord alors que Loïc Rémy, dont l’année de contrat en option n’a toujours pas été levée, a profité d’un live Instragram pour mettre un peu la pression sur ses dirigeants :Ce qui est sûr, c’est que Lille devrait de nouveau s’activer pour renouveler son effectif et profiter des bons coups (une piste mène à Adrien Thomasson). Le recrutement du jeune Marseillais Isaac Lihadji, dans les tuyaux depuis un paquet de semaines, irait dans ce sens. Dans la globalité, si le LOSC est aujourd’hui dans cette situation, c’est avant tout pour ne pas avoir réussi à jongler entre les compétitions lors des premiers mois de la saison, pour ne pas avoir su se renouveler assez tôt dans l’approche après le départ de Nicolas Pépé et surtout pour avoir perdu six points chez les deux clubs relégués (lors de la première partie de saison, le LOSC n’a d’ailleurs remporté qu’un seul match à l’extérieur, à Lyon, début décembre). Au cœur du projet nordiste, un passage par la Ligue Europa, où le club pourrait performer tout en ayant la possibilité de faire progresser ses actifs – à Lille, c’est avant tout ce qu’est un joueur –, est alors une consolation heureuse. L’équipe actuelle a un sérieux coup à y jouer, mais ça, ce sera pour un monde où le football redeviendra un sujet sérieux. Circulez, la séance est levée.