Lille, le douloureux rebond

Au bout d'une nuit sans étincelle, le LOSC a confirmé face à Séville son inconstance et sa fragilité psychologique née d'une décompression post-titre naturelle. S'ils n'ont concédé que peu d'occasions, les Nordistes n'ont également pas su sortir les gants, alors que l'enjeu le demandait. Et cela fait maintenant dix matchs sans succès en C1 de suite.

« Il manque encore ce petit truc... »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En avril dernier, Dominic Thiem s'est installé dans son salon en compagnie de deux invités : un journaliste du quotidien autrichienet une dépression, rencontrée quelques mois plus tôt dans la foulée d'une finale d'US Open remportée face à Alexander Zverev. Au premier des deux convoqués, le double finaliste de Roland-Garros a alors avoué ceci :Ainsi le tennisman autrichien a rencontré les vertiges de la vie post-succès, les mêmes que ceux découverts par Yannick Noah après son sacre à Roland-Garros en 1983 – le natif de Sedan a un jour expliqué que ce titre avait étéde sa carrière – ou par les joueurs de Didier Deschamps à la suite de leur Coupe du monde dorée de l'été 2018. De passage en conférence de presse mardi, à la veille de voir son LOSC affronter Séville, Jocelyn Gourvennec, qui a récupéré début juillet un effectif fraîchement champion de France , a ouvert une porte semblable à l'heure d'évoquer l'irrégularité dans les performances de son gang :Et mercredi soir, qu'a-t-on vu ? Un drôle de Lille, qui a lâché deux nouveaux points précieux (0-0) et a offert une autre soirée sans grande lumière à un public qui n'a plus vu son club remporter la moindre rencontre de Ligue des champions à la maison depuis quinze ans (le dernier succès du LOSC à domicile en C1 remonte au mois d'octobre 2006, face à l'AEK Athènes, NDLR).Mais comment l'expliquer ? Qu'on se le dise : face à un Séville lui aussi faiblard, le LOSC n'a pas fait un mauvais match et peut même se targuer d'avoir eu la meilleure occasion de la nuit avec le face-à-face perdu par Renato Sanches devant Yassine Bounou en première période après un bon pressing de Jonathan David côté droit (27). Mais le constat est aussi ailleurs : au Pierre-Mauroy, les Lillois ont aussi – et surtout – cherché à maintenir de façon scolaire la compacité d'un bloc médian qui ne s'est que rarement autorisé la chasse haute en phase défensive et à fermer à double tour leur surface de réparation grâce à la solide paire Fonte-Djaló. Cela a plutôt payé, puisque si les Nordistes ont vu Séville enchaîner les tentatives (13 au total), aucune, si ce n'est deux belles situations en première période (20, 29), n'a vraiment fait trembler les mollets de Jocelyn Gourvennec. Problème : le LOSC n'a pas non plus réussi ses transitions, ce qui est pourtant son arme principale, et a été loin de la rencontre zéro déchet sur le plan technique.Résultat, après trois rencontres de C1 déjà disputées cette saison, les supporters lillois sont rentrés chez eux avec une musique trop connue dans les oreilles : celle d'un Lille qui aurait peut-être pu faire quelque chose, mais n'a jamais su créer l'étincelle nécessaire pour enfin faire du feu en Europe. Face à la meilleure défense de Liga, le LOSC avait pourtant l'occasion de prendre la deuxième place d'un groupe G au niveau très en dessous de la moyenne à la suite de la victoire de Salzbourg contre Wolfsbourg (3-1) en début de soirée. Finalement, aucun acteur majeur n'aura vraiment su actionner le levier, que ce soit Renato Sanches, brouillon et à court de rythme, Burak Yılmaz, volontaire, mais souvent dispersé ou Jonathan David, introuvable (12 ballons touchés en 82 minutes) malgré un investissement toujours honorable sur le plan défensif., a glissé Jocelyn Gourvennec au micro de RMC Sport après la rencontre, et on se dit que ce petit truc est aujourd'hui plutôt une somme de grandes choses. Mercredi soir, le LOSC a de nouveau pêché techniquement sur plusieurs séquences (Benjamin André a eu un déchet inhabituel dans ses transmissions, et Amadou Onana n'a pas eu le rendement attendu, entre autres), mais a aussi prouvé qu'il restait fragile psychologiquement lorsqu'il s'agit de faire chauffer la boîte à émotions. Cette saison, Lille n'a jusqu'ici sorti qu'une petite poignée de belles copies (Wolfsbourg, Strasbourg, Marseille) et n'est toujours pas revenu à 100% dans les têtes de son titre. Mardi, Gourvennec avait le rêve de voir des joueurset capables. Il faudra de nouveau repasser et, si les Lillois sont encore dans la course à un ticket pour les huitièmes, le trou se fait de plus en plus menaçant.