Corentin Tolisso raconte comment il a vécu la rétrogradation de l'OL par la DNCG

Coco au micro.

Si on avait pu en douter fut un temps, l’Olympique lyonnais fera finalement sa rentrée en Ligue 1 face au RC Lens, ce samedi après-midi. L’occasion pour le nouveau capitaine des Gones, Corentin Tolisso, de prendre la parole en conférence de presse ce jeudi et de revenir sur l’été mouvementé de l’OL.

« Je me suis posé des questions »

Le 24 juin dernier, la DNCG avait relégué administrativement l’Olympique lyonnais en Ligue 2, faute de garanties financières de la part du club, avant de revenir sur sa décision en appel le 9 juillet. Deux semaines qui ont été bien longues pour Tolisso et ses coéquipiers. « J’ai eu un peu peur, je ne vais pas vous le cacher. Je ne pouvais rien faire d’autre que d’attendre », raconte-t-il face aux journalistes.

Sans langue de bois, l’international français explique avoir cogité un peu sur son avenir à l’annonce de la décision : « Oui, je me suis posé des questions. […] Je pense que c’est normal et humain. Chacun pense à sa situation et à comment elle peut évoluer. » Un mal pour un bien : le capitaine estime que l’épisode de la presque-relégation a participé à « souder » l’effectif lyonnais, qui évolue désormais « plus tranquillement ». « Voir pendant les vacances « OL en Ligue 2 »,« DNCG », c’était pénible. Même en vacances, ça pèse sur le moral, continue-t-il. Aujourd’hui, on peut travailler sereinement. »

En gros, c’est le résumé de l’été des supporters lyonnais.

Clinton Mata prolonge à l'OL