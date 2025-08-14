Découvrez le classement de la Ligue 1 2025-2026 en exclusivité

Un jour sans fin.

Avant même le coup d’envoi de la saison 2025-2026, le super ordinateur d’Opta a sorti sa boule de cristal… qui ne va pas faire que des heureux. Surprise ! Non, on déconne. Le PSG reste le favori pour le titre (77,62%), mais derrière, en revanche, c’est le grand écart.

L’OL devant l’OM, Lille deuxième

L’Olympique de Marseille, déjà annoncé cinquième la saison dernière, glisserait encore d’un cran et finirait derrière Lyon. Selon Opta, qui a trituré 10 000 simulations, les chances de titre restent minces pour les deux clubs olympiques : 3,78% pour l’OM, 3,54% pour Lyon. Le LOSC, lui, fait un bond spectaculaire, à se demander si le simulateur n’est pas rouge et blanc. Cinquièmes la saison passée, les Dogues se propulsent deuxièmes et voient leur probabilité de décrocher le titre grimper à 5,96%. L’effet Olivier Giroud, sûrement.

𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🇫🇷 It'll come as little surprise to most that PSG are heavy favourites to win the 2025-26 Ligue 1 title with the Opta supercomputer, but who could challenge them? We look ahead to the new Ligue 1 season with its predictions. — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 13, 2025

Pour la lutte à la troisième place, c’est Monaco qui raflerait la mise, tandis que Strasbourg grappillerait une place (6e) par rapport à la saison dernière. Nice chuterait également de trois places (7e). Bien plus bas, le Paris FC de la famille Arnault, tout juste promu, se sauverait de justesse (15e). Lorient serait barragiste, tandis que Le Havre et le FC Metz figureraient parmi les candidats à la relégation directe. Opta estime les chances de relégation de ces quatre équipes autour de 30%.

Vous avez coché la date du 16 mai pour venir rappeler que l’IA, c’est nul.

