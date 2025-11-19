Leonardo dévoile ce qui pourrait le faire revenir dans le foot

Attention à l’importance des mots.

Invité de l’After Foot sur RMC, Leonardo est revenu sur ses deux mandats au Paris Saint-Germain. L’ancien directeur sportif, mi-architecte, mi-pyromane, a évoqué ses réussites, ses ratés, et surtout cette impression d’avoir refermé la porte du football pour de bon.

Seul un projet type PSG-Qatar pourrait le convaincre

« Je ne serai plus jamais directeur sportif, dit-il. Pour être DS, il faut avoir un sentiment très fort pour le club que tu diriges. Je l’ai eu à Milan et au Paris Saint-Germain, mais je ne me vois pas ailleurs. Je n’ai pas envie. Pour moi, le foot, c’est presque fini. »

🎙️ @leo_de_araujo invité exceptionnel des 20 ans de l'After, donne la seule condition qui pourrait le faire replonger dans un projet foot : "Le foot pour moi, c'est presque fini." #RMCLive pic.twitter.com/P73C8iqprv — After Foot RMC (@AfterRMC) November 18, 2025

Y a-t-il au moins une raison qui pourrait le faire remonter dans un bureau feutré ? Peut-être. « Je pense que s’il y a un acheteur comme le Qatar, un projet pensé pour la gloire d’un club, quelque chose qui touche le cœur d’un club… On a beaucoup polémiqué, mais en mai dernier, le cœur de Paris a été touché : c’en est la démonstration. Pour moi, c’est le seul moyen. Mais ça n’arrivera jamais. »

Quant à coacher, alors là, c’est un non catégorique. « Mais tu es fou ! Je n’ai jamais aimé être coach », lâche-t-il, comme on claque une porte qu’on n’a jamais voulu ouvrir.

Les deux Milan s’en souviennent.

