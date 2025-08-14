Quels autres trophées à gagner pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain s'est offert un nouveau titre ce mercredi soir en renversant Tottenham en Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3 TAB) après l'échec en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0). Alors qu'un sextuplé historique reste possible, quels sont les trophées auxquels pourraient encore prétendre les protégés de Luis Enrique ?

La saison 2024-2025 restera comme une année sainte du côté du Paris Saint-Germain après avoir ajouté la Supercoupe d’Europe à son palmarès dans un match fou face à Tottenham (2-2, 4-4 TAB), les Parisiens restent encore en course pour boucler un sextuplé qui serait historique. En effet, le 17 décembre prochain les protégés de Luis Enrique disputeront une nouvelle finale à l’occasion de la Coupe Intercontinentale dont le lieu et l’adversaire n’ont pas encore été déterminés. Mais à quels autres titres peut encore prétendre le PSG dans des temps plus ou moins lointains ?

→ La Coupe du monde des clubs, prochain objectif

Défaits en finale par Chelsea (3-0) après un parcours presque parfait, les Parisiens auront quatre ans pour se préparer à la prochaine édition. Si le lieu n’a pas encore été décidé, le Qatar souhaiterait accueillir la compétition en 2029, le PSG jouerait alors (presque) à domicile et n’aura pas d’excuses pour ne pas se venger de cette déroute survenue au Metlife Stadium de New York. Tout comme pour la Supercoupe d’Europe, le PSG pourra ainsi être à jamais le premier club français titré dans la compétition.

→ La Ligue Europa, si jamais la machine s’enraye

Encore un trophée qu’aucun club français n’a soulevé dans son histoire dans sa nouvelle formule, ou lorsque la C3 était encore nommée Coupe de l’UEFA. Si l’Olympique de Marseille a déjà disputé une finale de Ligue Europa en 2018 avant de se faire latter au Groupama Stadium par l’Atlético de Madrid et un certain Antoine Griezmann (3-0), l’Olympique lyonnais a également atteint le dernier carré de la compétition en 2017 battu d’un petit but par l’Ajax. Les Girondins de Bordeaux en 2013 et l’AS Monaco en 2022 se sont eux arrêtés en quart de finale, mais jamais le PSG.

Toutefois, avec la nouvelle formule des compétitions européennes entrée en vigueur depuis la saison dernière et la fin des reversements, il faudrait que le PSG termine bien loin de ses standards habituels en Ligue 1 pour disputer un tour préliminaire de Ligue des champions, le perdre et ainsi être basculé en Ligue Europa ou un place directement qualificative pour la phase régulière de C3 et ensuite aller au bout de la compétition… Ce qui paraîtrait une dystopie pour les Parisiens. À moins qu’ils ne soient taquins et qu’ils en fassent exprès pour tout rafler, qui sait !

→ La Coupe des Yvelines, si un jour le Qatar se désengage du club

Si le PSG finit par abandonner son enceinte du Parc des Princes pour migrer définitivement vers Poissy, où se trouve déjà les infrastructures d’entraînement et le Campus PSG où évolue la plupart du temps l’équipe féminine, il retrouverait alors son département natal des Yvelines. En cas de naufrage financier et d’exclusion de toutes compétitions nationales par la DNCG, si le club était amené à retourner à l’échelon départemental il pourrait alors disputer la Coupe des Yvelines et garnir son armoire à trophées d’une nouvelle breloque. Un trophée qui s’ajouterait aux sept glanés lors du Tournoi de Paris en 1980, 1981, 1984, 1986, 1989, 1992 et 1993. Oui, ça aurait de la gueule.

→ Le trophée Larry O’Brien, pour définitivement conquérir les USA

Les noctambules et autres amateurs de ballons oranges savent parfaitement de quoi on parle. Le trophée Larry O’Brien est l’un de ceux qui fait le plus rêver outre-Atlantique, puisqu’il vient récompenser chaque année le grand vainqueur des Finales NBA. Depuis plus d’une décennie, le PSG ne cesse d’arroser ses boutiques et ses fans de maillots et de vêtements siglés de la marque Jordan, et il a même ouvert une boutique sur la 5th Avenue à New York. Dans ce monde de fou et de business, rien n’empêche de penser qu’une franchise liée au Paris Saint-Germain finisse par voir le jour (les Lynx de Miami, par exemple) et que le club de la capitale ne parvienne à accrocher un nouveau titre à son tableau de chasse. À moins que ce ne soit le Trophée Vince-Lombardi ?

→ L’EA Ligue 1 Games, la plus belle compétition des dix dernières années

Organisé à l’intersaison 2019, l’EA Ligue 1 Games avait permis à l’Olympique de Marseille d’enfin décrocher un titre pour la première fois depuis son sacre en Coupe de la Ligue en 2012. Disputé sur le sol américain entre l’OM, Saint-Étienne, Bordeaux et Montpellier, la compétition n’aura connu qu’une seule édition. Difficile à reproduire désormais puisque seul l’OM évolue encore en Ligue 1. Mais si jamais les instances du football français ne parviennent pas à s’accorder pour l’organisation du Trophée des champions cette saison, ils peuvent toujours tenter de ressusciter l’EA Ligue 1 Games pour que les Parisiens puissent asseoir un peu plus leur domination sur le football hexagonal et tenter d’être, encore une fois, à jamais les deuxièmes.

