  • France
  • LOSC

Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier

Lille a trouvé le successeur de Lucas Chevalier

Enfin !

À quelques heures de son entrée en lice pour cette nouvelle saison de Ligue 1 (dimanche, à 15 heures, sur la pelouse de Brest), le LOSC a officialisé l’arrivée de Berke Özer au poste de gardien de but. Arrivé en provenance d’Eyüpspor, le gardien international turc aux deux sélections a paraphé un contrat de quatre ans, contre environ 4 millions d’euros, selon Foot Mercato.

Les Turcs ont la cote à Lille

Âgé de 25 ans, le portier a connu un début de carrière tumultueux : arrivé comme espoirs Fenerbahçe, il a rapidement été envoyé en prêt à Westerlo, puis a bourlingué entre Portimonense, Ümraniyespor et Eyüpspor. L’heure de la stabilité a-t-elle sonné ? « Souhaitons-lui la même réussite que ses compatriotes turcs, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, dont les passages récents ont marqué l’histoire du club », ont en tout cas souligné les Dogues dans leur communiqué.

Plus tôt dans la semaine, Lille avait perdu son gardien titulaire, Lucas Chevalier. Le gamin du coin, qui tenait parfaitement son rôle de dernier rempart depuis trois saisons, a décidé de filer voir si l’herbe était plus verte au Paris Saint-Germain. Bien lui en a prit, car dès son premier match avec le club de la capitale, le Français a soulevé la Supercoupe d’Europe.

Berke Özer devra s’employer pour le faire oublier.

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

