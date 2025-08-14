L’auteur de l’incident à la parade de Liverpool fait face à 24 nouveaux chefs d’accusation

Le 26 mai dernier se tenait la tant attendue parade des joueurs de Liverpool pour célébrer leur titre de champion d’Angleterre. Les rues étaient rouges de monde lorsqu’une voiture a foncé dans la foule de Water Street aux alentours de 18 heures. Son conducteur, Paul Doyle, 53 ans, a comparu ce jeudi en visioconférence devant la Crown Court de Liverpool pour faire face à 24 nouveaux chefs d’accusation, qui s’ajoutent aux sept initiaux, rapporte la BBC.

Audience reportée

La voiture du Britannique était encerclée par une marée de supporters lorsque ce dernier a tenté des manœuvres tragiquement maladroites afin de s’extirper. L’ancien Navy aura blessé plus de 130 personnes, dont six enfants, lors de l’incident. Selon le procureur Philip Astbury, Paul Doyle a « délibérément » foncé sur la foule, utilisant sa voiture « comme une arme ».

Si l’audience de ce jeudi devait être l’occasion pour Doyle de plaider pour les sept chefs d’accusation initiaux, l’annonce des 24 nouveaux a poussé son avocat à demander le report la séance au 4 septembre prochain, le temps d’examiner en détail ces derniers. Parmi les nouveaux chefs d’accusation déposés ce jeudi, 17 sont relatifs à des tentatives de violences aggravées avec intention.

