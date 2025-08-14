S’abonner au mag
Didier Deschamps donne rendez-vous pour sa liste de rentrée des Bleus

TA
La dernière saison du double D.

La rentrée des Bleus, c’est pour bientôt. Didier Deschamps annoncera sa liste le mercredi 27 août à 14 heures. On saura alors qui aura le droit d’embarquer pour la campagne éclair menant au Mondial 2026, prévu l’été prochain (du 11 juin au 19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Ukraine et l’Islande au programme

Deux matchs pour démarrer ces éliminatoires sont au menu : l’Ukraine à Wrocław (en Pologne) le 5 septembre, puis l’Islande au Parc des Princes quatre jours plus tard. Avec l’Azerbaïdjan en figurant de service, le groupe D n’a rien d’un traquenard… mais seul le premier file directement au Mondial, le deuxième devra passer par la case barrages.

Un scénario que les Bleus connaissent, mais qu’ils préfèrent éviter. Troisièmes de la dernière Ligue des nations, les vice-champions du monde ont déjà la garantie de disputer au moins ces barrages grâce à leur parcours en LDN. Mais l’idée est simple : prendre la tête du groupe, histoire de s’assurer un ticket direct pour le tournoi l’été prochain.

Avec ou sans toi, l’Italie ?

Raymond Domenech va participer à l'émission Les Traîtres

TA

