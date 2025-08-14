Didier Deschamps donne rendez-vous pour sa liste de rentrée des Bleus

La dernière saison du double D.

La rentrée des Bleus, c’est pour bientôt. Didier Deschamps annoncera sa liste le mercredi 27 août à 14 heures. On saura alors qui aura le droit d’embarquer pour la campagne éclair menant au Mondial 2026, prévu l’été prochain (du 11 juin au 19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’Ukraine et l’Islande au programme

Deux matchs pour démarrer ces éliminatoires sont au menu : l’Ukraine à Wrocław (en Pologne) le 5 septembre, puis l’Islande au Parc des Princes quatre jours plus tard. Avec l’Azerbaïdjan en figurant de service, le groupe D n’a rien d’un traquenard… mais seul le premier file directement au Mondial, le deuxième devra passer par la case barrages.

⏳J-13 Didier Deschamps communiquera le mercredi 27 août à 14h00 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des joueurs retenus pour entamer 𝙡𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/1WwTOkRQOG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 14, 2025

Un scénario que les Bleus connaissent, mais qu’ils préfèrent éviter. Troisièmes de la dernière Ligue des nations, les vice-champions du monde ont déjà la garantie de disputer au moins ces barrages grâce à leur parcours en LDN. Mais l’idée est simple : prendre la tête du groupe, histoire de s’assurer un ticket direct pour le tournoi l’été prochain.

Avec ou sans toi, l’Italie ?

