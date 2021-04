Lille freiné par Montpellier

Longtemps mené au score après avoir été puni par l'efficacité héraultaise, Lille est parvenu à sauver un point en fin de rencontre pour s'assurer de rester leader à l'issue de cette 33e

journée. Un point qui pourrait compter dans la course au titre, même si les Dogues n'ont plus de joker avant d'aller rendre visite à Lyon dimanche prochain.

21

Laborde-Delort, duo gagnant

Araújo en sauveur

Lille (4-4-2) : Maignan - Celik, Botman, Fonte, Reinildo (Bradarić, 86e) - Bamba (Araújo, 77e), Soumaré, André (Xeka, 68e), Weah (David, 68e) - Ikoné (Yazıcı, 77e), Yılmaz. Entraîneur: Christophe Galtier.



Montpellier (4-3-3) : Omlin - Sambia, Mendes (Hilton, 53e), Congré, Ristić - Mollet, Ferri, Savanier (Le Tallec, 87e) - Laborde, Delort (Škuletić, 87e), Mavididi. Entraîneur: Michel Der Zakarian.

Il est des rendez-vous à ne pas rater lorsque l'on est lancé dans une course au titre aussi effrénée avec pas moins de quatre concurrents fonçant vers la ligne d'arrivée. Après le nul concédé face à Montpellier ce vendredi soir, certains verront le verre à moitié plein du côté de Lille avec cette égalisation arrachée par Luis Araújo dans les dernières minutes. Il n'empêche : longtemps menés après un but portant une énième fois le sceau du duo Laborde-Delort, les Dogues ont lâché deux précieux points à la maison. Les voilà qui s'apprêtent à passer un week-end crispant, eux qui pourraient à nouveau sentir le souffle chaud de leurs poursuivants sur leur nuque dès dimanche soir.Montpellier n'a aucun complexe : il veut retrouver l'Europe la saison prochaine. Et Montpellier est le premier dangereux dans une entame de match folle : coup franc de Savanier, parade de Maignan (3). Yılmaz puis Ikoné apportent la réponse nordiste, mais le Turc croise trop (4) avant d'aboyer sur son compère, après l'avoir vu buter sur Omlin (15). Lille commence peu à peu à mener aux points, mais l'action de ce premier acte est l’œuvre des Héraultais. Transversale de Savanier, passe parfaite dans l'intervalle de Ferri, débordement de Laborde, centre pour la tête plongeante de Delort. Le douzième pion de la saison de l'ancien Caennais, le septième du casque. Lille est touché. Le leader peine à faire respecter son rang, malgré une plus grande maîtrise dans le jeu, mais le bon pressing des hommes de Der Zak' les gêne considérablement. C'est tout juste si Jonathan David, de retour sur le banc à peine deux semaines après s'être fait bousiller la cheville par Idrissa Gueye, peut observer de loin Timothy Weah tenter sa chance à deux reprises (32, 45). Sans réussite.L'entame de seconde période est fatale à Pedro Mendes, évacué sur civière, sérieusement touché au genou. Coup dur pour Montpellier pour faire face à des Lillois qui poussent, mais continuent de se montrer trop brouillons. Alors l'homme à tout faire Benjamin André décide de prendre les choses en main et se projette dans la surface pour balancer une praline sur le poteau d'Omlin, pris à défaut pour la première fois de la soirée (57). Bamba sollicite encore Omlin après un très bon contrôle orienté (60), mais à l'image de nombre de leurs sorties depuis le début de l'année civile, les Dogues n'ont pas d'idées. Bien loin de leur jeu flamboyant de la première partie de saison. Xeka puis Bamba s'essaient consécutivement ? Omlin est impeccable, encore (76). Le roseau conçu par Michel Der Zakarian plie, mais ne rompt pas... Jusqu'à ce centre de Celik à destination de Luis Araújo, qui remet les pendules à l'heure d'un petit exter' du gauche. Le Brésilien et sa bande pourront regarder tous leurs adversaires de haut pendant encore au moins une semaine.