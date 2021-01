Lille écarte Dijon et prend la tête

Après la défaite du PSG à Lorient plus tôt dans l'après-midi, Lille a sauté sur l'occasion pour s'emparer de la place de leader en disposant, sans briller, de Dijon (1-0). Un service minimum assuré grâce à l'international turc Yusuf Yazıcı. Une sixième victoire d'affilée par un but d'écart pour les Dogues, qui ne pourront bientôt plus se cacher.

2

Le cadeau de Dijon, la malice de Yazıcı

Lille (4-4-2) : . Maignan - Çelik (Djalo, 70e), Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré (Sanches, 81e), Bamba (Xeka, 81e) - Yazıcı (Ikoné, 70e), David (Weah, 84e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Dijon (4-3-1-2) : Racioppi - Boey (Chafik, 67e), Ecuele Manga, Panzo, Muzinga - Marié (Sammaritano, 67e), Ndong, Lautoa - Celina (Dobre, 80e) - Assalé (Dina-Ebimbe, 25e), Baldé (Konaté, 80e). Entraîneur : David Linarès.

C’est une opportunité que le LOSC ne pouvait pas manquer. La défaite surprise du Paris Saint-Germain à Lorient en milieu d’après-midi offrait une jolie perspective à Lille : prendre la tête du championnat en terrassant le mauvais élève dijonnais, de retour dans la zone rouge à cause des Merlus. Deux enjeux bien différents, mais surtout un grand écart évident entre des Dogues taillés pour le podium (et plus si affinités) et une équipe de Dijon à la lutte pour sa survie dans l’élite. Le spectacle n'a pas été au rendez-vous, mais la hiérarchie a finalement été respectée grâce au seul pion de Yazıcı (1-0). Résultat : le DFCO pointe désormais à la 19place, à l'extrême opposé d'un LOSC dans la peau du leader. La chasse aux Dogues est ouverte.Il ne fallait pas compter sur Christophe Galtier pour bousculer ses plans à la dernière minute. Fauteuil de leader en vue ou non, les Lillois se présentent sur leur pelouse dans leur habituel 4-4-2, avec un duo d’attaque Yazıcı-David en attendant le retour de l’artilleur Yılmaz. À Dijon, la priorité est donnée à la défense avec un bloc bas et de l’application pour bloquer les offensives nordistes. Les premières flèches sont évidemment lilloises. Soumaré, Bamba, Araujo et Yazıcı ne trouvent pas le cadre, Botman chauffe les gants de Racioppi. La maîtrise de la possession est aussi pour le LOSC, mais les poulains de Galtier se montrent patients. Jusqu’à cette double erreur fatale pour les visiteurs. Les deux malheureux se nomment Ecuele Manga et Racioppi : le premier perd le ballon sous la pression de Yazıcı, le second manque sa sortie, et offre l’ouverture du score sur un plateau à l’esthète turc qui fait parler sa malice et sa technique pour glisser le cuir au fond. Un nouveau coup sur la tête des gars de Linarès, sérieux mais peu dangereux (un tir en première période), quelques minutes après la sortie prématurée d'Assalé, claqué. Mais face à ce LOSC, les cadeaux ne pardonnent pas.Moins séduisant dans le jeu ces dernières semaines, Lille confirme encore sa difficulté à se créer des occasions franches. Résultat, les locaux misent sur des longs ballons difficiles à exploiter pour David, trop discret pour perturber l'arrière-garde bourguignonne. De quoi laisser Dijon dans la partie ? Oui, surtout que les visiteurs reviennent sur la pelouse avec les bonnes intentions après l'entracte. Si Bamba manque la balle de break pour le LOSC après une offrande Çelik (62), les Dijonnais se projettent mieux et plus vite pour aller inquiéter Maignan, serein sur une tentative de Dina Ebimbe et obligé de s'y reprendre à deux fois pour intervenir devant Baldé. Problème : même si les entrants (Sammaritano, Chafik) apportent de la fraîcheur dans les offensives dijonnaises, les derniers gestes ne sont pas suffisamment tranchants pour inquiéter la solide défense lilloise (deux tirs cadrés). Une chance pour ce LOSC, perturbé par les changements de Galtier et décevant dans les transitions rapides ce dimanche, qui essaie difficilement de faire tourner pour arracher un sixième succès d'affilé par un but d'écart. Suffisant pour s'installer sur le trône pour au moins quelques jours.