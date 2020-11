L'Égypte gagne enfin contre le Togo

Égypte (4-2-3-1) : El-Shenawy - Hany, Hegazy, El Wench, Aboul-Fetouh - El Soleya (Hamed, 82e), Elneny - Zizo, El Said (Afsha, 88e), Trezeguet (Sobhi, 74e) - Mohamed. Sélectionneur : Hossam El-Badry.



Togo (4-2-3-1) : Barcola - Agbozo-Klusseh, Amah-Tchoutchoui, Djené, Lawson - Sunu (Tchakei, 82e), Atchou (Dossevi, 62e) - Bebou, Ayité, Laba (Denkey, 88e) - Mlapa. Sélectionneur : Claude Le Roy

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'important, c'est les trois points.Première victoire pour l'Égypte dans ces éliminatoires de la CAN, qui se disputera au Cameroun à l'hiver 2022, au terme d'un match globalement peu emballant. Après deux matchs nuls initiaux contre le Kenya puis les Comores, Mohamed Elneny et les siens sont parvenus à prendre le meilleur sur le Togo pour revenir à hauteur de la première place du groupe. Privés de Mohamed Salah, testé positif à la Covid-19 , les Pharaons ne se sont pas privés de monopoliser le cuir dès les premières minutes. Une domination qui s'est concrétisée par plusieurs frappes, guère inquiétantes pour le jeune portier de l'OL Malcolm Barcola. La plus belle opportunité fut à l'actif d'Hassan Trezeguet, mais le joueur d'Aston Villa a vu sa tête s'écraser sur la transversale. Les Éperviers sont peu à peu sortis, et se sont montrés dangereux par l'intermédiaire de Laba. Trop peu pour faire la différence, avant la pause.Au retour des vestiaires, l'Égypte a repris le contrôle du jeu, et les fautes se sont accumulées côté togolais. L'occasion pour Trezeguet de faire briller Barcola, sur un coup franc lointain. Et c'est fort logiquement que les triples champions d'Afrique 2006, 2008 et 2010 ont enfin ouvert le score grâce à leur central El Wench sur une nouvelle phase arrêtée. Globalement peu inquiétée par un adversaire trop limité offensivement, l'Égypte s'est par la suite contentée de gérer son précieux avantage. Un succès qui fait du bien aux hommes d'Hossam El-Badry, trois jours avant de retrouver... le Togo, à Lomé.On prend les mêmes, et on recommence ?