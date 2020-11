Rennes, le devoir d'exister

Une semaine après une prestation décevante sur la pelouse du FC Séville, le Stade rennais est attendu à Chelsea pour poursuivre son aventure en Ligue des champions. Et si une victoire à Londres sonnerait comme un exploit, le club breton doit surtout afficher un visage beaucoup moins tristounet qu'en Andalousie pour commencer à exister dans la compétition.

Les leçons de Séville

Oublier le silence

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'était un mercredi comme un autre à Séville. La semaine dernière, le parque Cross Piratecnia, situé non loin de l'université de la capitale andalouse, ne s'est pas arrêté de tourner au moment de voir débarquer les joueurs du Stade rennais pour leur traditionnelle promenade d'avant-match, malgré quelques regards intrigués devant cette délégation d'une trentaine de personnes. Et rien n'a changé après la prestation des hommes de Julien Stéphan sur la pelouse du stade Ramon Sánchez Pizjuán. Pour le SRFC, chaque voyage européen permet aussi de constater que le club breton ne pèse pas bien lourd dans les livres d'histoire de la Coupe d'Europe. Même constat à Londres, ce mardi. Au contraire de Julen Lopetegui, qui avait rouspété les journalistes espagnols pour l'absence de questions sur Rennes, Frank Lampard n'a jamais eu l'occasion, ni l'envie de glisser un mot sur son adversaire français, attendu à Stamford Bridge ce mercredi soir., a déroulé Stéphan, interrogé sur le manque d'enthousiasme pour cette rencontre outre-Manche.Et de faire grandir le petit point que représente Rennes sur la carte de l'Europe du foot.Pour cela, les Rouge et Noir devront afficher un autre visage. Plutôt séduisant et mal payé lors de son baptême du feu contre Krasnodar, le Stade rennais n'aura jamais réussi à exister à Séville, où la défaite 1-0 ne pouvait laisser aucun regret. Face à Chelsea, l'autredu groupe, l'entraîneur breton espère se servir de cette soirée infernale en Andalousie pour titiller les, a rappelé Stéphan en visioconférence de presse depuis Londres.Des consignes claires, une recette différente de celle préparée à Séville et un mot d'ordre : Rennes a aussi le droit d'exister, même contre plus gros et plus fort techniquement.Dans un paysage footballistique hexagonal où chaque club rêve de prendre un peu de lumière dans l'ombre de l'encombrant PSG, le Stade rennais possède une chance unique de sauver le temps d'une soirée l'honneur d'un championnat qui sera à ce rythme considéré comme le paillasson de ses voisins européens. Les chiffres ? Depuis 2017, en dehors des locomotives Paris et Lyon, les clubs français affichent un bilan cataclysmique de zéro victoire en vingt-trois matchs de Ligue des champions. En Angleterre, où Rennes reste sur deux défaites (2-0 contre Aston Villa en 2001, 3-0 contre Arsenal en 2019), la bande de Stéphan peut transformer ce 33déplacement européen pour le SRFC en moment d'histoire., se réjouissait James Léa-Siliki, potentiellement titulaire ce soir, après la victoire rennaise contre Brest.Depuis près de deux ans, Rennes commence à connaître la recette. L'itinéraire de cette dernière semaine fait même écho à la vadrouille européenne de l'hiver 2019. Après le retour à Séville, le club breton remet les pieds à Londres, où l'aventure en Ligue Europa avait pris fin sous les yeux d'environ 6000 supporters rennais à l'Emirates Stadium. Cette fois, les Rouge et Noir devront faire sans leur public et surtout sans cette atmosphère si particulière de la Ligue des champions. Comme à Sánchez Pizjuán la semaine dernière, la rencontre se jouera à huis clos dans une Angleterre confinée., a confirmé Steven Nzonzi à la veille de cette troisième journée de C1.Même son de cloche chez Clément Grenier :Comprendre, le silence ne doit pas être un problème dans ce genre de soirée qui doit permettre au Stade rennais, toujours privé de sa tête de gondole Eduardo Camavinga, de se faire un nom sur la scène européenne en regardant un cador anglais dans les yeux. Et de faire en sorte que ce mercredi ne soit pas comme tous les autres.