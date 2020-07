Les Wolves grignotent les Eagles

Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício - Dendoncker, Coady, Boly - Doherty, Neves, Moutinho, Jonny - Traoré (Neto, 80e), Jiménez, Podence (Jota, 72e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.



Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Dann, Sakho (Kouyaté, 22e), Mitchell - Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp (Riedewald, 72e) - Ayew, Zaha. Entraîneur : Hodgson.

L'appétit vient en mangeant.Un proverbe qui colle parfaitement à la victoire desce lundi soir, lors de la réception de Crystal Palace. Car en première mi-temps, ils sont d'abord à deux doigts d'encaisser un but, mais la frappe de Schlupp fuit le cadre. Après ça et la blessure de Sakho, l'ennui s'empare du Molineux Stadium, et il faut attendre l'arrivée de l'entracte pour qu'ils passent à table. Sur une magnifique passe piquée de Moutinho pour Doherty, ce dernier sert Podence, qui n'a plus qu'à pousser le ballon de la tête pour ouvrir le score (1-0, 41). Le premier but du Portugais en Premier League permet auxde reprendre leur sixième place au nez et à la barbe de Tottenham, vainqueur ce dimanche face à Leicester (3-0). En face, si lesn'ont plus rien à jouer, ils sont étrangement incapables de se libérer et de se faire plaisir, devenant alors une proie toute trouvée. Pourtant, ce n'est pas forcément plus glorieux du côté des locaux. Sauf que Traoré est toujours capable d'un éclair de génie, comme c'est le cas à l'heure de jeu lorsqu'il vient buter sur Guaita. Finalement, c'est sur un excellent débordement, accompagné d'un petit pont, que l'ailier espagnol permet à Jonny d'aligner son homologue ibérique, et de faire le break pour son équipe (2-0, 70). Sans forcer, les joueurs d'Espírito Santo se sont délectés de Crystal Palace. Reste désormais à valider leur sixième place en l'emportant lors de l'ultime journée sur la pelouse de Chelsea.Mais avant ça, place à la digestion.