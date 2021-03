Les ultras lyonnais visent le Qatar avant le choc face à Paris

3

MDR

Le match est lancé.Avant le choc de la 30journée de Ligue 1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, les supporters lyonnais y sont allés de leur banderole déployée sur la place Bellecour. Cette fois-ci, les Bad Gones ont visé les propriétaires qataris du club parisien, dans un contexte de polémique autour de la Coupe du Monde 2022 et des conditions de construction des stades sur place.Le message est on ne peut plus clair et fait écho à celui que les Parisiens avait réservé aux les Lensois en 2008.C'est toujours plus a propos que la banderole des ultras parisiens envers Shakira.