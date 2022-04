Les supporters lensois proposent leur propre mode opératoire pour assister au derby contre Lille

Sans réponse de la part du @prefet59 aux courriers de la sénatrice, @Apourceau, et du Maire de Lens, Sylvain Robert, nous venons de lui transmettre un mode opératoire afin de pouvoir réaliser le déplacement au stade Pierre-Mauroy pour soutenir les Sang et Or. pic.twitter.com/LM4viaMv3r — Pierre (@PierreRevillon) April 11, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On appelle ça montrer patte blanche.Interdits de déplacement pour le derby face à Lille ce samedi par le préfet du Nord, les Red Tigers ne comptent pas se laisser faire. Plus tôt, le maire de Lens et la sénatrice du Pas-de-Calais avaient affiché leur crainte de voir ces arrêtés devenir systématiques pour les fans des Sang et Or. Ce lundi, les ultras vont plus loin et proposent tout simplement au préfet leur propre mode d'emploi pour pouvoir assister à ce match dans les meilleures conditions.Plutôt que de se retrouver éparpillés aux quatre coins du stade Pierre-Mauroy, le groupe artésien détaille l'ensemble des mesures nécessaires pour accéder au parcage visiteur sans provoquer d'incident. Du parking prévu pour le rassemblement de l'ensemble des supporters du RCL au trajet les menant jusque dans les tribunes, les ultras ont rendu un plan clé en main et minutieusement détaillé. Les Red Tigers espèrent que cette initiative de bonne foi leur permettra d'assister à la rencontre, pour laquelle ils garantissentReste désormais à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le préfet.