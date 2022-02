Les réseaux sociaux du Stade brestois explosent après l'annonce de Belaïli 

Encore plus impressionnant : la communauté Facebook du Stade Brestois qui passe de 150k à 475k abonnés en 10h (+217%). #Belaili — Quentin Quédec (@QQuedec) February 1, 2022

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade DZstois.Le Stade brestois a annoncé ce lundi, dernier jour du mercato hivernal, la signature de Youcef Belaïli pour six mois . Une arrivée particulièrement remarquée sur les réseaux sociaux du club. L’international algérien et sa communauté de près de trois millions d’abonnés sur Instagram ont boosté le nombre de suiveurs du SB29. Avant l’annonce de sa signature, le club brestois comptabilisait 140 000 abonnés sur Facebook. Ce mardi midi, il y en avait plus de 510 000, soit pas loin du quadruple. Impact retentissant également sur Instagram, où la formation finistérienne est désormais suivie par près de 225 000 abonnés, contre 80 000 moins de 24 heures plus tôt. Et l’ascension continue. Belaïli bénéficie d’une grosse cote de popularité de l’autre côté de la Méditerranée et en France chez les supporters des Fennecs. Il a notamment brillé récemment lors de la Coupe arabe remportée par son pays cet hiver. Il arrive en Bretagne libre, après que son club Qatari a résilié son contrat le soir de la victoire des Verts face... Au Qatar.Il va falloir agrandir Francis-Le Blé pour les prochains matches.