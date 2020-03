Les notes du derby

Wesliam Salifana

William Saliba et Wesley Fofana ont respectivement 18 et 19 ans, comptent chacun 13 titularisations en Ligue 1. Et pourtant, ces gamins ont dû combler les lacunes de Kolodziejczak, M'Vila, Cabaye et Debuchy, cumulant à eux quatre 125 ans et 847 matchs en championnat de France. Wes-Wil can.