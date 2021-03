Les notes de Top Chef

Michel Sarran

De semaine en semaine, on se rend compte - sans trop de surprise - que Michel Sarran est encore à la tête de l'équipe la plus solide et la plus régulière, et à chaque épreuve, ça passe sans forcément briller, mais sans s'inquiéter non plus. Michel, c'est Didier Deschamps, en fait.