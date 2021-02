Les enfants d'Andrea Agnelli n'aiment pas le football

Le président de la Juventus souhaite « adapter le football aux habitudes des futurs supporters » . Problème : ces nouveaux consommateurs n'aiment pas le football.

La lucidité d'Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l'ECA"J'ai cinq enfants d'age différent et je regarde leur comportement. Ils n'ont pas la patience de rester 90 mins à regarder un match, on doit s'adapter aux habitudes des futurs supporters." — Valentin Pauluzzi (@vpauluzzi) January 28, 2021

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Andrea Agnelli tient à sades compétitions européennes. Le président de la Juventus et de l'Association européenne des clubs y tient même beaucoup. Et pour convaincre son monde, l'héritier a des arguments massues, qu'il a une nouvelle fois exposés le 27 janvier dernier, lors de l'organisé par News Tank, unfrançais dont l'ambition est. Et surtout, à beaucoup. Pour convaincre le monde qu'une Superligue européenne va dans le fameux sens de l'histoire, Andrea Agnelli a décidé de le prendre par les sentiments.a commencé par interroger le barbu.(...)a poursuivi l'homme visiblement féru de questions rhétoriques.. » Puis, pour enfoncer le clou, le dirigeant a fait entrer ses enfants (la fameuse) dans la danse.Traduction : les adolescents d'aujourd'hui s'intéressent uniquement aux grosses équipes, il faut donc mettre en place cette Superligue réunissant les clubs les plus puissants, qui proposera à chaque journée son lot deremplis de stars. Parce que c'est ce que veulent les jeunes qui vont bientôt être en âge de payer pour regarder du football. Et comme en plus ils ne peuvent pas se concentrer pendant 2 fois 45 minutes, il va falloir réfléchir à de nouveaux modes de consommation.Le constat est sans doute vrai. La multiplication des écrans et de l'offre fait que les nouvelles générations, et pas que, ont du mal à s'asseoir pendant 90 minutes sans consulter leur téléphone, et se laisser embarquer dans un débat sur Twitter, uneInstagram ou unTinder. Mais là où l'arrière-petit-fils de Giovanni Agnelli se plante, c'est lorsqu'il parle de fans de foot. Car aimer uniquement les stars du football, ou ne vouloir regarder que des résumés de matchs et des gifs des meilleurs, ce n'est pas aimer le football. Le football n'est pas uniquement fait de grosses équipes, et donc de stars. Aimer le football, c'est aussi savoir s'ennuyer pendant 85 minutes devant un festival d'actions laborieuses, pour enfin exulter grâce à un coup de billard au terme duquel le ballon franchira la ligne de buts. Aimer le foot, ce n'est pas qu'être fan de CR7, Messi ou Mbappé. C'est aussi aimer Andy Delort, Benjamin Bourigeaud ou Romain Perraud. Enfin, aimer le foot, c'est le comprendre. Comprendre comment une équipe ayant moins bien joué a pu l'emporter, ou de quelle manière une autre est parvenue à complètement étouffer son adversaire. Et pour cela, il faut faire l'effort de regarder les matchs en entier.Pour toutes ces raisons, il nous faut annoncer avec regret à Andrea Agnelli que ses enfants, comme nombre d'ados, ont beau consommer beaucoup de football, sans doute jouer à, peut-être collectionner les maillots et autographes, ils n'aiment pas le football. Ils aiment les footballeurs. Et c'est super qu'ils soient passionnés. Mais est-ce une raison suffisante pour dénaturer ce qui reste encore le sport le plus populaire de la planète ?