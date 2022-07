Les Colombiennes qualifiées pour le Mondial 2023 et les Jeux olympiques de 2024

ALB

C’est toujours le bon plan de réserver ses voyages à l'avance.Comme les USA et la Jamaïque l’Afrique du Sud, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations et son dauphin marocain , la Colombie a composté son billet pour la Coupe du monde 2023, lundi. Un but de Linda Caicedo (17 ans) a permis auxde battre l’Argentine et ainsi de rejoindre la finale de la Copa América.Le Brésil et le Paraguay lutteront dans l’autre demie pour décrocher un ticket pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui serait aussi synonyme de qualification aux Jeux de Paris 2024. Quant au dernier billet directement qualificatif au Mondial dans cette zone, il sera donné à l’équipe qui terminera 3de la compétition.Ça évite toujours les galères de dernière minute, du genre devoir jouer un barrage contre l’Irlande du Nord.