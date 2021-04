Les clubs de Bundesliga placés en quarantaine pour les trois dernières journées

MDR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aux grands maux, les grands remèdes.La Ligue allemande de football a annoncé une quarantaine en deux étapes pour permettre le bon déroulement des trois dernières journées de Bundesliga 1 et 2. Selon Kicker , les joueurs, le staff et leur encadrement devront se placer en quasi-quarantaine à compter du 3 mai, c'est-à-dire limiter leurs déplacements au domicile, au centre d'entraînement et au stade. Un fonctionnement déjà mis en place avec succès lors de la reprise post-premier confinement la saison dernière.Dans un second temps, à compter du 12 mai, tout ce petit monde devra se rendre dans desaprès avoir effectué un test PCR, et y rester jusqu'à la fin du championnat. Une décision forte qui s'explique notamment par la multiplication récente des reports de match De l'autre côté du Rhin, on n'en est pas encore là