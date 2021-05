Les cinq hommes du titre du Bayern

31e Bundesliga pour le Bayern, qui entérine encore un peu plus son hégémonie nationale. Les Bavarois ont fait le job, comme à leur habitude. Pour rafler une neuvième couronne d'affilée, Hansi Flick s’est appuyé sur un noyau dur composé d’incontournables comme Lewandowski ou Alaba, mais aussi sur la surprise Musiala. Zoom sur les hommes forts de sa saison.

David Alaba

La doublette Leon Goretzka-Joshua Kimmich

Jamal Musiala

Robert Lewandowski

Hansi Flick

Par Matteo Amghar

» Ces mots sont signés David Alaba. Une page va donc se tourner, du côté de la Säbener Strasse. En attendant, malgré une ligne défensive plus friable qu’à l’accoutumée (quatrième de Bundesliga, avec 40 buts encaissés), l’Autrichien souverain et jamais blessé a démontré qu’il était en pleine forme (moyenne de 24 sprints toutes les 90 minutes, et 55% de duels gagnés). L’Holstein Kiel et le PSG ont plombés ses ambitions de triplé, mais le numéro 27 plie bagage avec le sentiment du devoir accompli en Bundesliga. Arrivé à seize ans et couvé des années durant par Ribéry, Alaba devrait rejoindre les. Dans sa besace ? 27 titres, une moyenne de deux par saison. De quoi faire pâlir Dimitri Payet.Exception, ici : ce n’est pas un, mais deux joueurs mis en avant. Car désormais, l’un ne va pas sans l’autre. Ce double pivot, poumon de l’entrejeu bavarois, n’a pas d’équivalent en Europe en termes de complémentarité. Goretzka, jadis chétif, s’est complètement transformé : «» , selon Flick. Le milieu a élargi sa palette, et est performant dans tous les compartiments du jeu. Pour son compère, les superlatifs manquent : à 26 ans, Kimmich rayonne partout sur le rectangle vert. Le duo, associé dans la campagne de dons WeKickCorona, totalise huit buts et dix-sept passes décisives. Costaud. Blessé au ménisque cet hiver, Kimmich est revenu plus fort que jamais et c’est en partie grâce à Goretzka. La Bundesliga s’en est rendu compte.Oui, Müller a signé un énième exercice de haute volée avec son lot de passes décisives hallucinantes (dix-sept). Oui, il est toujours là pour haranguer ses partenaires ou rouspéter envers les arbitres et offrir des célébrations spontanées. Mais il fallait du changement. Alors, le choix se porte sur un petit gars né en 2003. Au milieu de cet effectif pléthorique, l’allemand de dix-huit ans a fait son trou. Profitant d’abord de bouts de matchs pour se montrer, Musiala a finalement saisi sa chance. Aligné tantôt sur l’aile gauche, tantôt en relayeur, il est devenu peu à peu une sérieuse option pour Flick au moment de choisir son onze. En décembre dernier, son but lors du Top Spiel contre Leipzig (3-3) l’a définitivement fait entrer dans une autre dimension. Avec six buts et une bluffante maturité, le voilà désormais international avec deux capes obtenues au printemps. Le tout, en 26 matchs de Bundesliga. La Bayern tient son nouveau joyau.Gerd Müller ne s’y attendait sans doute pas, mais voilà qu’un Polonais vient contester sa couronne. Oui, Lewandowski est de cette trempe. De ceux qui ne vous laissent jamais tranquille. Les défenseurs de Bundesliga le savent mieux que quiconque. Désormais, Lewandowski est à quatre unités du record duet ses 40 buts en 1972. Avec, encore, trois matchs à disputer. Parviendra-t-il à remplir sa mission ? Hormis celle de Leipzig, toutes les arrière-gardes ont succombé au grand Robert. Blessé un mois récemment et pas au meilleur des moments, le Bavarois a subi un léger contretemps. Choupo-Moting a repris le flambeau dignement, mais l’absence du Polonais s’est immédiatement fait ressentir. Une fois encore, ses statistiques donnent le tournis. Un but toutes les 61 minutes, six passes décisives, un quadruplé, trois triplés, cinq doublés... Faute de Covid, le ballon d’or 2020 n’a pas été décerné. Mais l’attaquant postule plus que jamais pour le prochain. Rendez-vous en décembre !18 septembre 2020. 90 minutes suffisent pour comprendre que Papa Flick n'est pas rassasié. En ouverture du championnat, le Bayern étrille Schalke 8-0. Signal envoyé. Après une saison historique, il fallait retourner au charbon. Alors, le technicien s’est montré fédérateur. Lucas Hernandez le confirme : «» Résultat : malgré une défense sur courant alternatif, le Bayern a roulé sur ses concurrents. Seules quatre défaites viennent ternir le bilan de l’ogre bavarois. Avec sept titres, une moyenne de 2,54 points par match et 82% de victoires, le bilan du technicien de 56 ans fait peur. Néanmoins, les querelles répétées avec Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club, ont eu raison de lui. Ces nombreux désaccords ont poussé Flick à ne pas poursuivre l’aventure bavaroise, lui qui a annoncé son départ le 17 avril. Le voilà vraisemblablement en route pour prendre les rênes de laaprès l’Euro. Retour au bercail, pour celui qui a été l’adjoint de Joachim Löw de 2006 à 2014.