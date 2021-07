Les bonnes questions des quarts de finale

Quatre matchs, douze buts, quatre équipes à la maison et quatre autres encore en course pour aller chercher le Graal. En attendant de connaître l’ultime survivant, posons-nous les bonnes questions après les quarts de finale.

Par Analie Simon

Encore raté. Alors qu’elle espérait ramener le trophée Henri-Delaunay à la maison après s’être vengée de l’équipe de France en demi-finale, la Belgique aura eu tout faux. Si les Bleus se sont arrêtés en huitièmes de finale, les hommes de Roberto Martinez ont buté sur l’os italien au tour suivant, cinq ans après l’échec du Groupama Stadium. Cet Euro représentait pourtant l’ultime chance pour la génération dorée du Plat pays (Vermaelen, Vertonghen, Mertens, Witsel, Alderweireld, De Bruyne, Eden Hazard et Courtois) d’enfin soulever un trophée. A moins que tout ce petit monde ne pousse jusqu'en 2022. Après tout, le Mondial est seulement dans 18 mois...Il n’a que 18 ans et une seule saison en professionnel dans les jambes, mais Pedri est en train d’épater tout le monde. Deuxième plus jeune joueur à débuter les cinq premiers matchs d’un Euro, le Barcelonais n’a manqué qu’une petite minute depuis le début du tournoi, face à la Suisse ce vendredi. Après une saison à 61 matchs avec le Barça, le milieu espagnol est l’homme de base du 4-3-3 de Luis Enrique, qui lui confie les clefs du camion au côté des papys Busquets et Koke. La bonne recette ? Un mental d’acier, un pied soyeux, une influence dans le jeu sans précédent et un nombre de courses incalculable. Pedri est déjà dans les startings-blocks avant la demi-finale face à l’Italie.A l’image de la NBA, pourquoi ne pas décerner un trophée au meilleur défenseur de la compétition ? Après leur démonstration de force lors de République Tchèque-Danemark , Simon Kjær et Tomáš Souček ferait sans aucun doute partie des trois finalistes. Le premier, capitaine héroïque lors de Danemark-Finlande, a fini le quart de finale sur les rotules. Ça ne l’a pas empêché de sauver sa patrie de l’incendie tchèque, de plus en plus menaçant. De son côté, Tomáš Souček a carrément donner de son corps pour enlever le troisième but à Yussuf Poulsen. Un tacle qui vaut un but et une arcade sourcilière en moins, ça mérite bien une petite récompense, non ?Alors que le Ballon d’Or 2021 devrait logiquement revenir à un joueur ayant remporté la Ligue des Champions et l’Euro, la liste des prétendants se réduit petit à petit. Après les quarts de finale, seuls Jorginho, Azpilicueta, Kepa, Chilwell, James, Mount… et Christensen peuvent rêver du trophée individuel ultime. Si trois d’entre eux semblent partir de loin (Kepa, Chilwell, James), la bonne surprise pourrait venir d’Andreas Christensen. Titulaire indéboulonnable dans la défense à trois avec Kjær et Vestergaard depuis le début de la compétition, l’ancien joueur de M’Gladbach s’est montré solide dans les moments qui comptent, notamment en finale de Ligue des Champions face à City, malgré la sortie sur blessure de Thiago Silva. Avec 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le roc danois a grandement participé à la réussite de son club et de sa sélection. Alors que le Ballon d’Or boude les défenseurs depuis 2006, le changement, c’est maintenant ?Ce n’est un secret pour personne, l’Italie version Roberto Mancini est un rouleau compresseur. Sur une série de 32 rencontres consécutives sans défaite, lacompte dans ses rangs un mur nommé Gigio Donnarumma. A 22 ans, le portier italien n’a connu que deux défaites depuis ses débuts en sélection en 2016 (21 succès, huit nuls). Mieux, il n’a jamais encaissé plus d’un but avec l’Italie (13 pions encaissés, 18 clean sheet). Dans cet Euro, seuls Saša Kalajdžić et Romelu Lukaku, tous deux sur coup de pied arrêté (corner et pénalty) ont réussi à tromper la vigilance du futur parisien, qui sera l’arme défensive numéro 1 pour lesface à l’Espagne, ce mardi à Wembley. Avis aux Morata, Moreno, Sarabia et consort, Gigio estLors de chaque début de compétition internationale, une seule question revient en boucle dans les bouches des Anglais : va-t-on enfin aller au bout ? A la recherche d'un titre depuis la victoire face à l'Allemagne de l'Ouest lors du Mondial 1966, l'Angleterre s'approche doucement d'un nouveau graal. Après deux demi-finales en Coupe du Monde (1990, 2018) et trois à l'Euro (1968, 1996 et donc 2020), lesn'ont jamais semblé aussi sûrs de leur force. Dotée d'un potentiel offensif cinq étoiles, d'une défense de fer (zéro but encaissé) et d' un buteur enfin décisif , l'Angleterre doit profiter de l'alignement des planètes pour gagner son premier trophée Henri-Delaunay. Après avoir joué la quasi-totalité de ses matchs à Wembley, à l'exception du quart contre l'Ukraine, les hommes de Gareth Southgate volent depuis le début des matchs à élimination directe, après une phase de poules au ralenti. Il y a trois ans, ça avait réussi aux Bleus en tout cas...