Les bonnes questions des interdictions de déplacement

Que dit la circulaire Nuñez publiée en novembre 2019 ?

« Cette circulaire prévoit de limiter, autant que possible, les mesures de restriction et d’interdiction de déplacements de supporters dès lors qu’un travail en amont avec le monde du football aura permis de mieux définir les risques de troubles à l’ordre public et que tout aura été mis en œuvre pour les prévenir. Ces mesures visent à responsabiliser les clubs, les supporters et les autorités locales dans le processus de préparation des rencontres. Elles doivent, à terme, si tous les protagonistes travaillent étroitement ensemble, de manière responsable, conduire à un recours davantage limité à ces mesures de restriction et d’interdiction de déplacement de supporters visiteurs. Comme l’avait souligné Laurent Nuñez devant la ministre des Sports et l’ensemble des membres de l’INS, des réunions de sécurité anticipées devront désormais être organisées, a minima trois semaines avant la rencontre, pour les matchs sensibles. Ces réunions organisées à l’initiative des préfectures, associeront le club d’accueil et le club visiteur, avec leurs directeurs sécurité et leurs référents supporters. » (Source : ministère des Sports)