Les Bleuets renversent le Venezuela et s'adjugent le Tournoi Maurice-Revello

France U20 (4-2-3-1) : Zinga - Baldé (Sildillia, 46e), Kouassi, Matsima, Esteve - Lepenant (Richardson, 46e), Agoumé - Akliouche (Cathline, 75e), Aouchiche, Cimignani - Mara (Mbuku, 46e). Entraîneur : Bernard Diomède.



Venezuela U20 (4-3-1-2) : Vera - Aramburu, Ferro, Conde, Vásquez (Solano, 86e) - Segovia, Ruiz Roja, Romero (Ortega, 75e) - Chacón (Lacava, 68e) - De Santis, Pérez (Guarirapa , 76e). Entraîneur : Fernando Batista.

FG

Sept ans après, la France garde la coupe à la maison.Malgré un début de rencontre en sa défaveur, l'équipe de France U20 a su rectifier le tir face au Venezuela pour remporter la finale du tournoi Maurice-Revello (2-1), ce dimanche au stade d'honneur Marcel Roustan de Salon-de-Provence. Les protégés de Bernard Diomède allument pourtant la première mèche sur un coup franc d'Adil Aouchiche qui vient mourir sur la barre adverse (5), un manque de réussite puni dans la foulée par José Segovia, à l'affût après une première tentative de Jeriel De Santis. Un but qui plombe les Bleuets, trop mollassons jusqu'au retour des vestiaires.Le réveil en deuxième période est en revanche tonitruant, et Maghnes Akliouche sonne la révolte d'un tir parfaitement placé à l'entrée de la surface. Aouchiche, de nouveau sur coup franc, fait vibrer un nouveau frisson (56), mais les Bleuets attendent finalement le dernier quart d'heure et le deuxième carton jaune récolté par Emerson Eduardo Ruiz (77) pour prendre les devants grâce à une belle frappe de Nathanaël Mbuku, à vingt mètres des buts vénézuéliens. En supériorité numérique, la France ne lâche pas le morceau jusqu'au coup de sifflet final et remporte ainsi l'édition 2022 du tournoi Maurice-Revello, le premier sacre de l'équipe de France depuis 2015 et le treizième depuis la création du tournoi international en 1974.Presnel Kimpembe, Thomas Lemar et Farès Bahlouli ont enfin trouvé leurs successeurs.