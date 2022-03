Les Bleuets assurent face aux Féroé

France Espoirs (4-3-3): Dietsch - Truffert, Badiashile, Omari, Kalulu - Camavinga, Caqueret (Thuram, 76e), Diop (Olise, 64e) - Adli (Ngoumou, 64e), Gouiri (Le Fee, 83e), Kalimuendo (Rutter, 76e). Entraîneur : Sylvain Ripoll.



Îles Féroé Espoirs (4-4-2) : Reynatrod - Sorensen, Petersen (Rusborg, 29e), Johannesen, Skipanes - Solheim (Oregaard, 60e), Skala (Agnarsson, 60e), Jacobsen, Giessing - Radosavlevic, Lokin (Nielsen, 60e). Entraîneur : Samal Hentze.

Sans être flamboyants, les Bleuets ont facilement disposé des Îles Féroé à Calais ce vendredi (2-0) et poursuivi leur marche rapide vers l'Euro 2023.Quand il s'agit de s'arc-bouter pour clôturer sa surface, les Îles Féroé ne lésinent pas sur les moyens. À huit voire neuf devant leur portier, les hommes du grand Nord ont vu déferler les vagues tricolores comme celles qui viennent se fracasser sur leurs côtes. Trois corners après dix minutes, une dizaine de frappes à la pause - sans être toutes dangereuses - et un bonhomme pour débloquer le compteur, Eduardo Camavinga. Métronome du soir, le Madrilène efface son vis-à-vis et déclenche du gauche, au ras du sol à 20 mètres. Un deuxième pion avec les espoirs (en neuf sélections) et la confirmation qu'il est aux manettes pendant que Maxence Caqueret courait surtout après son ombre. Au contraire d'Amine Adli, insatiable sur son côté droit. Le pensionnaire de Bundesliga aurait mérité mieux qu'un fichu claquage à l'heure de jeu qui ne sera pas pour ravir ses dirigeants du Bayer Leverkusen.Pour le reste, la clique de Sylvain Ripoll s'est surtout contentée du minimum et a tardé à mettre définitivement le couvercle sur son homologue. Au-dessus techniquement, mais pas suffisamment en mesure de déstabiliser l'intelligente défense des Féroé, les Bleuets gèrent leur affaire à coups de passes latérales et de quelques frissons pour leurs adversaires (67, 73). Il faut attendre une incursion malicieuse de Georginio Rutter et un Aki Johannesen pris de court face à son propre but pour le break. Un rythme de sénateur, un sixièmeen sept rencontres dans ces qualifications et une place de leader confortée, fermez le ban.F.C. au stade de l'Epopée