Les Bleues assurent l'essentiel contre la Suisse

France (3-4-3) : Peyraud-Magnin - Tounkara, Renard, De Almeida (Périsset, 68e) - Karchaoui (Morroni, 79e), Geyoro, Bilbault (Toletti, 68e), Torrent - Majri (Baltimore, 62e), Diani (Mateo, 62e), Cascarino (Malard, 79e). Entraîneur : Corinne Diacre.



Suisse (4-2-3-1) : Thalmann - Aigbogun (Rinast, 62e), Stierli, Bühler, Mégroz - Xhemaili (Pando, 75e), Maendly (Bernauer, 84e) - Sow, Reuteler, Fölmli (Widmer, 62e) - Bachmann (Surdez, 84e). Entraîneur : Nils Nielsen.

AS

Des Bleues au petit trot.Pour son premier match de l'année 2021, l'équipe de France féminine est loin d'avoir montré son meilleur visage malgré la victoire face à des Suissesses en quête d'une qualification pour l'Euro 2022. Privée de nombreuses joueuses pour ce rassemblement, entre blessures (Henry, Katoto, Mbock), Covid-19 (Le Sommer) et restrictions sanitaires (Gauvin), Corinne Diacre a profité de la première des deux confrontations face à la Suisse pour tester une défense à trois inédite mélangeant expérience et jeunesse. Face à la 19nation FIFA, les Bleues ont su rapidement imposer leur rythme en ouvrant le score très tôt par l'intermédiaire de Wendie Renard, buteuse de la tête sur un coup franc déposé par Amel Majripour son 26pion en sélection. La défenseure lyonnaise aurait même pu s'offrir un doublé, mais Gaëlle Thalmann est restée vigilante sur sa ligne (20, 27,35, 73, 88).Alors que les Suissesses ont eu peu d'occasions à se mettre sous la dent, hormis une frappe de Sow Coumba repoussée par Pauline Peyraud-Magnin (25), les coéquipières de Ramona Bachmann ont enchaîné quelques mouvements intéressants, privant les Tricolores du monopole du ballon, donnée assez inhabituelle. Malgré le peu d'actions à se mettre sous la dent, surtout dans le second acte, les Bleues ont su rester solides, à défaut d'être spectaculaires, après les nombreux changements opérés par Corinne Diacre. C'est d'ailleurs le banc des Bleues qui a su donner le coup de grâce aux Helvètes, grâce au second but en sélection de Perle Morroni, bien servie par Ève Périsset. Deux minutes sur le terrain, un but. Propre.France et Suisse ont désormais rendez-vous ce mardi pour le deuxième round. Même lieu, même heure, avec on l'espère un peu plus de spectacle.