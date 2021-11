Les barrages intercontinentaux se dérouleront au Qatar en juin 2022

ICYMI: The intercontinental play-offs for #WorldCup places promise fireworks pic.twitter.com/EY8Sqxhk5C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2021

Ils découvriront le Qatar avant les autres, avec l'espoir d'y revenir cinq mois plus tard.Le tirage au sort des barrages de la zone Europe a monopolisé l'attention, vendredi en fin d'après-midi, et ce, d'autant plus qu'il a débouché sur des perspectives particulièrement crispantes pour le Portugal et l'Italie . Mais dans la foulée, la FIFA a également procédé au tirage des barrages intercontinentaux. Pour l'heure, impossible de connaître l'identité des équipes concernées, puisque les phases de groupes ne sont pas terminées dans ces autres zones (elle n'a d'ailleurs même pas commencé en Océanie). On sait juste, désormais, que le barragiste asiatique affrontera celui d'Amérique du Sud, tandis que le représentant de la CONCACAF croisera le fer avec son homologue océanien. Et, d'après RMC Sport, ces deux rencontres se dérouleront au Qatar , en juin 2022.À cause de la crise sanitaire, il aurait en effet été décidé que chacun de ces deux barrages se joue sur un match sec et en terrain neutre, en l'occurrence l'un des stades construits en vue du Mondial 2022. Il faudra donc oublier les confrontations aller-retour souvent épiques, et attendre le 13 et le 14 juin pour savoir quelles sélections arracheront les deux derniers tickets pour la Coupe du monde.On se projette déjà vers cet Australie-Chili dans un stade vide et climatisé, et on en salive d'avance.