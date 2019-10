Thomas Meunier, Chef de Bruges

Lorsque Thomas Meunier signe au PSG à l’été 2016, il est quasi-inconnu du grand public en France. On sait de lui qu’il a joué l’Euro 2016 avec la Belgique, et les plus avertis à son sujet aiment rappeler qu’il sort d’une saison couronnée de succès avec Bruges. Tout au plus. Une appréciation bien loin de refléter les cinq années de Meunier du côté de la Venise du Nord, qu’il retrouve en Ligue des champions ce mardi avec le maillot parisien sur le dos.

Le grand saut

Barré en pointe par... Carlos Bacca

« Il courait deux kilomètres de plus que le reste de l'équipe »

« On refaisait le match en buvant un Orval, une bière qui vient de sa région »

Par Andrea Chazy

Tous propos recueillis par AC, sauf ceux de TM par beINSPORTS

L’été prochain, Thomas Meunier sera libre de s’engager avec le club de son choix. «confiait le Belge à beINSPORTS ce dimanche.» L’envie de l’international belge, elle, n’a jamais bougé d’un iota. Pour Meunier, l'objectif est de rester à Paris. C’est aussi prolonger un rêve. Prolonger l’ivresse d’un cas de figure que le gamin de Sainte-Ode ne matérialisait que dans ses fantasme les plus fous. «"j'ai joué avec Neymar, Cavani, Verratti, Mbappé." » Oui, Thomas est lucide. Il l’a toujours été d’ailleurs. C’est sûrement pour cela qu’à l’aube de retrouver le FC Bruges en Ligue des champions, les souvenirs de sa vie d’avant rejaillissent. Ceux qui lui rappellent qu’un an avant de signer chez le finaliste de la C1 édition 1978, il travaillait à l’usine automobile de Saint-Gobain Autover. Qu'il évoluait au troisième échelon du football belge à Virton et, surtout, que sa notoriété se résumait à ses buts les plus spectaculaires exposés sur YouTube. Oui, depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. À Bruges plus qu'ailleurs.Pour le storytelling, Thomas Meunier aime raconter que ce sont ses faits d’armes postés sur Internet qui ont participé à le faire signer au FC Bruges en janvier 2011. Un véritable raccourci pour Sébastien Grandjean, son ancien coach à Virton, avec qui Meunier garde toujours contact aujourd’hui : «» Que Karim se rassure : il n’est pas le seul à subir les blagues de Toto le buteur. L’adolescent longiligne, qui évolue en position de «» , est présenté par le FC Bruges comme «» qui «» . Rien que ça. «, rembobine Grandjean.La première année de Meunier dans le Nord est une réussite. Il inscrit son premier but face à Westerlo lors de la 1journée, et boucle surtout une saison avec 26 matchs au compteur sous la houlette (en grande partie) du coach allemand Christoph Daum. Au sein du club, l’instabilité règne à tous les étages et les entraîneurs se succèdent. Au début de la saison 2012-2013, Daum est remplacé par Georges Leekens qui vient de lâcher la sélection belge. Meunier apparaît de moins en moins, la faute à de petits pépins physiques. Mais les déconvenues de son équipe, notamment en éliminatoires de Ligue des champions, puis en championnat par la suite, vont bouleverser l’ordre établi. Pour le plus grand bonheur de Meunier, qui ne le sait pas encore.Le 15 novembre 2012, Juan Carlos Garrido est nommé à la tête de l’équipe première du FC Bruges. L’ancien coach de Villarreal croit en Thomas Meunier. Mais pas vraiment comme buteur en série. «, commente le technicien espagnol.» Mais pas de panique : Garrido a quand même un plan pour Thomas. «» Sur le coup, Meunier ne comprend pas et s’entête à vouloir jouer devant. Il n’est d’ailleurs pas le seul à douter de ce changement de poste. «, assène Sébastien Grandjean.Comme depuis le début de sa carrière, Meunier s’accroche, bosse et finit par s’y faire. Il comprend rapidement qu’il y a une place à prendre, et qu’il a les qualités pour. Il travaille sans rechigner ses manques tactiques et défensifs. Si bien qu’aujourd’hui, près de sept ans après sa métamorphose, il en serait presque à théoriser ce à quoi doit ressembler le latéral moderne. «Le déclic a eu lieu, et hormis quelques soucis physiques, Thomas Meunier est installé dans le onze de départ et n’en sortira plus jamais. Avec Bruges, il dispute régulièrement la Ligue Europa et goûte même aux préliminaires de la Ligue des champions. Il découvre, dès 2013, la sélection, et commence à mesurer le chemin parcouru. Ce qui ne l’empêche pas de continuer de bosser comme un acharné. Sébastien Bruzzese, son gardien de but lors de la saison 2015-2016 qui mène Bruges au titre, n’a pas oublié ce cadre «» : «Sportivement, Meunier est au top, mais reste un mec simple en dehors. Quand il ne créé pas de ses mains le nouveau design d’un sponsor du club, il écume les galeries d’art de Bruges et de ses environs. L'année du sacre, il prend d'ailleurs du temps pour rester auprès d'une famille qui commence à s’agrandir. Bruzzese détaille : «» Un petit rituel qui sera de courte durée. Meunier est prêt à basculer dans une autre dimension, encore. Il est prêt à embarquer pour l’Euro 2016, prêt aussi à rejoindre le PSG contre la modique somme de 7 millions d’euros. Une destination qui aurait d’ailleurs pu être toute autre selon son ancien coach Garrido. Mais pas moins excitante que la Ville Lumière : «: "Signez-le, car c’est un joueur de top niveau".» Ce mardi, Thomas Meunier a beau ne s’attendre «» pour son retour au stade Jan-Breydel, comme il le répétait en conférence de presse d’avant-match, ce rendez-vous avec son passé aura forcément un parfum particulier. Un parfum d'Orval.