Les 50 frères de l'ombre

Les parents M’Vila sont de sacrés coquins. Ils ont baptisé leur premier fils Yohan. Peut-être en manque d’inspiration pour le deuxième, ils ont décidé de l’appeler... Yann. Et voilà comment toute une génération de professeurs a dû s’arracher les cheveux. Niveau football, en revanche, les carrières des deux frangins peuvent difficilement être confondues. Pendant que l’un a porté les maillots de la France, de Rennes, de Saint-Étienne et même de l’Inter, l’autre, formé à Amiens, a d’abord effectué un essaiau Stade rennais en 2006, avant de prendre la direction de l’AC Ajaccio en Ligue 2. Il y dispute 6 petits matchs, passe à Dijon, puis connaît une période de six mois sans club, avant de rebondir à Charleroi. À son retour en France, un an plus tard, il signe au FC Mantes, en amateur, puis arrête le football pendant un an et demi, notamment à cause de problèmes judiciaires (en cause, une conduite à 160 km/h sur la A6... sans permis). Il rechausse finalement les crampons à Liffré en DRH Bretagne. La dernière mise à jour de sa page Wikipédia dit qu’ilet qu’il. OK.