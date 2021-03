Lens coule Saint-Étienne et retrouve la 5e place

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Cissé, Kolodziejczak (Trauco, 71e) - Camara, Gourna-Douath (Boudebouz, 83e) - Nordin (Modeste, 61e), Aouchiche (Neyou, 71e), Monnet-Paquet (Bouanga, 61e) - Abi. Entraîneur : Claude Puel.



Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss (Michelin, 85e), Fofana, Mauricio (Da Costa, 74e), Cahuzac, Haidara - Sotoca, Kalimuendo (Banza, 74e). Entraîneur : Franck Haise.

Lens et Sainté face-à-face : la garantie de voir des buts.Aucun 0-0 sur leurs quinze dernières confrontations au coup d'envoi, et une moyenne de 3,5 buts par match. Confirmation ce mercredi avec la victoire 3-2 des Sang et Or dans le Forez. Sans Gaël Kakuta ni Ignatius Ganago, le Racing s'en remis à Arnaud Kalimuendo. L'attaquant de 19 ans fait passer cinq sales minutes à la défense stéphanoise. Pris de vitesse, Harold Moukoudi concède un penalty transformé par Florian Sotoca, puis Kalimuendo se mue ensuite en buteur, trouvé par Seko Fofana dans la surface, au nez et surtout à la barbe de Jessy Moulin. Touchés, mais pas coulés, les Verts poussent, sollicitent Leca par l'intermédiaire de Mathieu Debuchy (35) et voient leurs efforts récompensés par un coup de tête de Moukoudi sur cornerLes deux équipes se sont rendu coup pour coup en deuxième période, Charles Abi (53) et Massadio Haïdara (56) touchant tous les deux le poteau. Mais à l'image du premier acte, les Lensois sont davantage tranchants. Sotoca oblige Moulin à la parade (64), la lourde frappe de Fofana rase le montant (86) et David Pereira Da Costa conclut un contre d'école. Le penalty tardif de Denis Bouangan'empêchera pas l'ASSE de glisser à la 16place. Loin, très loin du RC Lens, solide cinquième.L'Europe au bout des doigts.