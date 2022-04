Leipzig dompte l'Atalanta et file en demies

Atalanta (3-4-2-1) : Musso - De Roon, Demiral (Scalvini, 70e), Palomino - Hateboer, Koopmeiners, Freuler (Pašalić, 88e), Zappacosta - Malinovskyi (Muriel, 58e), Boga (Al. Miranchuk, 70e) - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



RB Leipzig (3-4-1-2) : Gulácsi - Simakan, Orbán, Gvardiol (Halstenberg, 79e) - Henrichs (Klostermann, 73e), Kampl (Y. Poulsen, 79e), Laimer (T. Adams, 73e), Angeliño - Olmo - An. Silva (Szoboszlai, 63e), Nkunku. Entraîneur : Domenico Tedesco.

Tiens, une berline allemande. Le Bayern sorti en fanfaron , les espoirs européens de l'Allemagne ne reposaient plus que sur Leipzig et l'Eintracht Francfort. Les Taureaux rouges ont été intransigeants, en tirant les cheveux de la(2-0), comme Stefan Savić ceux de Jack Grealish , pour rallier le dernier carré de la Ligue Europa.Bien plus en place défensivement qu'à l'aller , les hommes de Domenico Tedesco verrouillent la partie sans refuser le jeu, forçant l'Atalanta à balbutier son football dans les 20 derniers mètres. Dans le premier acte, hormis une frappe plein axe de Zappacosta (5) et une praline de Koopmeiners contrée par... Freuler, son coéquipier (35), rien à signaler en faveur des Bergamasques. En face, huit tirs dont quatre cadrés, et le 29but de Christopher Nkunku toutes compétitions confondues cette saison. À la conclusion d'un déboulé de Konrad Laimer, le néo-international français profite notamment d'un étrange alignement de Merih Demiral, à l'ouest toute la soirée.Après la pause, l'arbitre Lahoz ne siffle pas de main contre Dani Olmo sur un coup franc de Koopmeiners (51), et l'Atalanta ne trouve pas de second souffle. Cerise sur le gâteau, son portier Juan Musso est d'une fébrilité maladive, et manque d'offrir le but du break à Laimer en passant de manière explicable à côté de la sphère (55). Finalement, malgré l'entrée piquante de Luis Muriel, c'est une fin de série pour l'Atalanta, qui avait jusqu'ici marqué au moins un but dans chacun de ses rendez-vous européens cette saison. Hans Hateboer est trop juste, en bout de course (63), pour rallumer la flamme, et Nkunku transforme un penalty qu'il a obtenu comme un grand, après une sortie hasardeuse de Musso dans ses pieds.Vol au-dessus d'un nid de Nkunku.