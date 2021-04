Leicester s'emmêle les pinceaux à Southampton

Southampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Stephens - Tella (Salisu, 15e), Ward-Prowse, Armstrong, Minamino (Diallo, 76e) - Adams (N'lundulu, 91e), Redmond. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Leicester (3-4-3) : Schmeichel - Söyüncu, Evans, Fofana (Pérez, 46e) - Thomas (Abrighton, 69e), Tielemans, Ndidi, Castagne - Vardy, Maddison, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Occasion manquée pour Leicester.Malgré une supériorité numérique pendant 80 minutes, le troisième de Premier League a été neutralisé ce vendredi à Southampton et n'a pu accrocher qu'un point (1-1), après trois succès de rang toutes compétitions confondues.Les locaux ont sans doute vu de vieux démons ressurgir au St Mary's Stadium, au moment où Jannik Vestergaard est expulsé dès la 10minute pour une faute sur Vardy. Refait alors surface le souvenir du dernier voyage de Leicester dans l'enceinte des, qui s'était soldé par un humiliant 0-9 après, là encore, l'expulsion précoce de Ryan Bertrand. Pas emballés à l'idée de renouveler l'expérience, les joueurs de Ralph Hasenhüttl se recroquevillent dans leur surface, et parviennent à atteindre la mi-temps sur un score nul et vierge.Après la pause, les joueurs de Leicester se montrent incapables d'inquiéter McCarthy et finissent par le payer cash. À l'heure de jeu, c'est James Ward-Prowse qui ouvre le score sur penalty pour lesaprès une main d'Iheanacho. Mené, Leicester se décide enfin à passer la troisième, et égalise par Evans de la tête. Le pilonnage en règle de la défense de Southampton peut alors reprendre. S'il est plus précis, McCarthy et les siens tiennent bon, et Leicester ne parvient pas à arracher la victoire.Un résultat nul qui empêche lesde menacer Manchester United, deuxième.