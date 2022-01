Leicester facile, Newcastle saute, Chelsea régale

Tous les résultats de la journée :

Mansfield 2-3 Middlesbrough Buts : Hawkins (67e) et Oates (85e) // Ikpeazu (4e), Boyd-Munce (14e) et Joe O'Toole (90e+5)

Bristol City 0-0 (0-1 a.p) Fulham But : Wilson (105e)

Buts : Rodriguez (28e) // Koroma (74e) et Pearson (87e)

Coventry 1-0 Derby But : Hyam (42e)

Hartlepool 2-1 Blackpool Buts : Ferguson (48e) et Grey (61e) // Anderson (8e)

Millwall 1-2 Crystal Palace Buts : Afobe (17e) // Olise (46e) et Mateta (58e)

Barnsley 4-4 (5-4 a.p) Barrow Buts : Andersen (23e), Williams (42e), Cole (83e) et Morris (88e et 102e) // Banks (61e), Driscoll-Glennon (78e), Jones (86e) et Kay (90e)

Boreham Wood 2-0 Wimbledon Buts : Marsh (10e) et Clifton (86e)

Kidderminster 2-1 Reading Buts : Asutin (69e) et Morgan-Smith (82e) // Puscas (45e)

Buts : Tielemans (7e), Maddison (25e), Barnes (54e) et Albrighton (85e) // Pedro (27e)

But : Ironside (57e)

Peterborough 2-1 Bristol Rovers Buts : Szmodics (20e) et Mumba (63e) // Coutts (30e)

Port Vale 1-4 Brentford Buts : Harratt (69e) // Forss (26e) et Mbeumo (66e, 76e et 87e)

Queens Park Rangers 0-0 (2-1 a.TAB) Rotherham Buts : Dykes (115e) // Ihiekwe (98e)

Buts : Robinson (47e) // Moder (81e) et Maupay (98e)

Wigan 3-2 Blackburn Buts : Power (61e), Whatmough (73e) et Aasgaard (90e+4) // Khadra (49e) et Ayala (89e)

Birmingham 0-0 (0-1 a.p) Plymouth But : Law (104e)

Buts : Werner (6e), Hudson-Odoi (18e) Lukaku (20e), Christensen (39e) et Ziyech (55e) // Asante (80e)

Buts : Smith (1e) et Longman (71e) // Gray (21e), Gomes (31e) et Townsend (99e)

Buts : Piroe (77e) et Bednarek (CSC, 95e)// Redmond (8e), Elyounoussi (96e) et Long (107e)

Yeovil 1-3 Bournemouth Buts : Quigley (48e) // Marcondes (19e, 43e et 70e))

Ils étaient 10 clubs de Premier League au départ de cette journée de FA Cup, ils ne sont désormais plus que 7. 18 écuries pensionnaires de Championship participaient aux 32de finale de la prestigieuse coupe du Royaume de la Reine, seulement 8 verront le prochain tour. Des chiffres plutôt surprenants pour cette entrée dans l’arène, qui viennent confirmer une journée pleine de rebondissements.Premier club de l’élite à sauter ? Burnley. Les hommes de Sean Dyche se sont fait cueillir en début d’après-midi par Huddersfield, actuel sixième de Championship. Après avoir pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Jay Rodriguez, timide depuis le 21 septembre dernier et la réception de Rochdale en Carabao Cup, lesont vu les visiteurs égaliseret marquer le but de la victoiredans les derniers instants de la rencontre. Dans la capitale, Michael Olise a offert le derby du Sud de Londres à Crystal Palace face à Millwall dans un match qui a vu l'ancien buteur du HAC Jean-Philippe Mateta briller. Contrairement à son gardien de but.Déjà en grand danger en championnat, Newcastle a prolongé le cauchemar en Cup et face à une équipe de League One, la troisième division anglaise, ce n'est pas une mince affaire ! À la surprise générale, les joueurs de Cambridge United ont poussé lesvers la sortie. Le véritable exploit de la journée. Dans les autres tours de force de l'après-midi, Kidderminster, club de National League North, soit le sixième échelon d’Outre-Manche, a éliminé Reading (2-1), formation de Championship. À noter aussi la victoire 2-0 de Boreham Wood, équipe du cinquième niveau, face à l'AFC Wimbledon, pensionnaire de League One. Enfin en début de soirée, après la qualification facile de Leicester face à Watford, et le sublime triplé de l’ancien buteur de l’ESTAC Bryan Mbeumo lors de la victoire de Brentford à Port Vale, Chelsea s’est promené face à Chesterfield. Romelu Lukaku y est d’ailleurs allé de son but, quelques jours après avoir foutu la zizanie dans le club bleu londonien.La suite ce dimanche, avec pas moins de neuf rendez-vous.