Lecce et la Cremonese retrouvent la Serie A

La Serie B italienne est bien meilleure que les films du même genre.Ce vendredi soir, la Serie B clôturait sa saison régulière par un marathon savoureux. Et dans la lutte pour monter d'un échelon (seules les deux premières places permettant une promotion directe), ce sont Lecce et la Cremonese qui se sont détachés du reste.Leader au coup d'envoi, Lecce n'avait ainsi besoin que d'une victoire pour assurer sa place en Serie A et son titre de champion. Chose faite à domicile, face à la lanterne rouge et déjà reléguée, Pordenone (1-0). Un succès offert par Žan Majer peu après la pause (46).Desrejoints donc par la Cremonese qui n'avait, quant à elle, pas son destin entre les crampons. En effet, troisièmes en entame de soirée, lesdevaient venir à bout de Côme et attendre, dans le même temps, un nul ou une défaite de Monza à Pérouse. Mission pleinement accomplie. Samuel Di Carmine (28et 49) a effectivement offert la victoire à Cremone (1-2), quand en simultané, Monza s'inclinait sur un but tardif de Gabriele Ferrarini (1-0).Résultat des courses : le Monza de Silvio Berlusconi bascule au troisième rang et devra se contenter des demi-finales de play-offs, prévues les 17 et 21 mai prochains.