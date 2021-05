Le Stade rennais ouvre une section féminine

[CLUB]Le SRFC lance sa ??????? ??́?????? ! Cette nouvelle aventure, menée en étroite collaboration avec la @LBFoff, le @DistrictFoot35 et les clubs amateurs bretilliens permettra d’accompagner l’essor du football sur le territoire. — Stade rennais F.C. (@staderennais) May 19, 2021

Le Stade va former de futures reines.Les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 n'ayant pas encore d'équipes féminines se font de plus en plus rares. Le Stade rennais entend bien quitter cette catégorie et lance, à partir de la saison prochaine, une catégorie U8 chez les filles. Elles bénéficieront, et duL'équipe bretonne entend bien posséder des équipes d'autres catégories d'âge dans les années à venir et possède déjà une grande ambition. L'écurie rouge et noir souhaite atteindre, avec l'équipe première, une des deux plus hautes divisions du championnat de France d'ici cinq ans.On va bientôt retrouver tous les clubs de Ligue 1 en D1 féminine.