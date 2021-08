Le Sheriff Tiraspol prend une option, Salzbourg a souffert

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le champion de Moldavie a pris une grosse option sur le champion de Croatie en s'imposant 3-0 à la maison. Si le Dinamo Zagreb a longtemps eu la possession du ballon, les occasions ont été pour le Sheriff, qui n'a pas manqué de punir son adversaire par trois fois, malgré un pénalty refusé par la VAR et un poteau. Le Malien Adama Traoré s'est offert un doublé, tandis que Kolovos a donné un avantage plus que conséquent pour les Moldaves avant le match retour, prévu mercredi prochain à Zagreb.Les Danois de Brøndby sont passés à quatre minutes du hold-up de la soirée. Outrageusement dominés par Salzbourg (30 tirs à deux, onze cadrés contre un seul), les coéquipiers de Mikael Uhre ont pourtant glacé la Red Bull Arena d'entrée de jeu. Longtemps malchanceux et maladroits devant le but, les Autrichiens ont finalement trouvé l'ouverture grâce à Adeyemi, opportuniste dans la surface. Un but validé après l'intervention de la VAR. De leur côté, les Danois auraient pu marquer un deuxième pion sur leur deuxième frappe du match, mais Slimane a fracassé la barre. Le mot de la fin est finalement revenu à Aaronson, auteur du but de la victoire pour le champion d'Autriche dans le temps additionnel, sur une ouverture inspirée d'Oumar Solet.