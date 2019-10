Le Sénégal accroche le Brésil

Brésil (4-2-3-1) : Ederson - D. Alves, Marquinhos, T. Silva, A. Sandro (Lodi, 79e) - Arthur (M. Henrique, 68e), Casemiro - G. Jesus, Coutinho (Richarlison, 72e), Neymar - Firmino. Entraîneur : Tite.



Sénégal (4-3-3) : A. Gomis - Gassama, S. Sané, K. Koulibaly, R. Coly - Kouyaté (S. Sarr, 66e), I. Gueye (Ndiaye, 79e), Diatta - I. Sarr (Thioub (90e+3), Diedhiou (H. Diallo, 77e), Mané. Entraîneur : Aliou Cissé.



JB

Pétard mouillé.Pour sa 100avec la(oui, déjà), le Ney n'a pas marqué et le Brésil s'est fait accrocher, à Singapour, par le récent finaliste de la CAN, le Sénégal (1-1). Les Auriverdes n'ont plus gagné depuis la Copa América (deux nuls et une défaite).Tout avait bien démarré, avec un bon travail de Gabriel Jesus pour la finition sublime de Roberto Firino (9). Mais juste avant la pause, Sadio Mané - déjà dangereux en milieu de premier acte - a été trop rapide pour Marquinhos qui a concédé le peno après avoir essuyé un petit pont. Et c'est ce bon vieux Famara Diedhiou qui l'a transformé, bien qu'Ederson soit parti du bon coté (45+1). En deuxième rien n'a bougé, Mané a trouvé le montant en fin de match (84) et malgré ses efforts, la sélection de Tite n'a pas trouvé la faille.Heureusement pour le Brésil, Sada Thioub n'est entré que dans le temps additionnel.